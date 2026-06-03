Явка на праймериз ЕР оказалась ниже показателя пятилетней давности

На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты различных уровней, включая Государственную думу, проголосовали 10 051 315 человек, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Это 9,03% от общего количества избирателей (по данным Центризбиркома на 1 января, в России зарегистрировано 111 287 092 человека с правом голоса). По сравнению с предыдущими думскими праймериз, которые прошли в 2021 г., явка снизилась почти на 15% – тогда правом голоса на выборах кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР воспользовалось 11,8 млн выборщиков. Пять лет назад проголосовать можно было как очно, так и онлайн, тогда как в 2026 г. праймериз прошли полностью в электронном формате.