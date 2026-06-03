Явка на праймериз ЕР оказалась ниже показателя пятилетней давности

Явка на праймериз ЕР оказалась ниже показателя пятилетней давностиНа выборах в сентябре добавятся ситуативные избиратели и приведенные агитацией, считают эксперты
На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты различных уровней, включая Государственную думу, проголосовали 10 051 315 человек, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Это 9,03% от общего количества избирателей (по данным Центризбиркома на 1 января, в России зарегистрировано 111 287 092 человека с правом голоса). По сравнению с предыдущими думскими праймериз, которые прошли в 2021 г., явка снизилась почти на 15% – тогда правом голоса на выборах кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР воспользовалось 11,8 млн выборщиков. Пять лет назад проголосовать можно было как очно, так и онлайн, тогда как в 2026 г. праймериз прошли полностью в электронном формате.
Регионами – лидерами по абсолютному количеству участников праймериз на этот раз стали Московская область, Москва и Краснодарский край. Это самые густонаселенные субъекты России, в которых проживает в общей сложности 18,5 млн избирателей – 16,6% от общего количества. Явку в абсолютных цифрах в разрезе регионов в ЕР пока не раскрывают. По доле участников предварительного голосования в партии выделили Туву, Ингушетию и Чечню. Политологи причисляют эти субъекты к так называемым электоральным султанатам из-за традиционно высокой явки на выборах всех уровней и большого количества голосов за кандидатов от ЕР.
Показатели активности избирателей на праймериз по регионам «плюс-минус одинаковые, случайных выборщиков мало», отмечает источник, близкий к партии. В этом году подбор кандидатов на праймериз оказался еще более продуманным, чем в 2021 г., в основном в лидеры вышли предсказуемые кандидаты, остальных претендентов по многим округам даже базовый партийный электорат мог не знать, говорит еще один собеседник «Ведомостей». Это, по его словам, тоже могло сказаться на уровне интереса к предварительному голосованию – публичных скандалов почти не было. Некоторые известные единороссы снялись с праймериз, писали «Ведомости» 22 мая.
Итоговая явка на предварительном голосовании продемонстрировала, что ЕР обладает уникальным, активным и мобилизованным электоратом в стране, сказал «Ведомостям» сенатор, член федерального оргкомитета по проведению праймериз ЕР Сергей Перминов. «Для нас предварительное голосование – масштабный и реальный замер политического пульса страны. Избиратель стал крайне требователен: его не заманишь красивыми лозунгами. Когда на одно место претендует рекордное число кандидатов – от опытных управленцев до героев СВО, – возникает настоящая, искрящаяся конкуренция. Именно эта энергия и обеспечила цифры, которые для любой другой партии стали бы недостижимым потолком даже на основных выборах», – отметил он.
Мобилизационная машина партии власти по-прежнему остается очень мощной, рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но это уже не та ситуация, когда можно говорить о непрерывном росте интереса к праймериз. Скорее мы видим эффект насыщения. Процедура стала привычной, встроенной в партийно-административный календарь. Для большинства участников это не столько выбор между политическими альтернативами, сколько участие в мобилизационной кампании», – объяснил он снижение явки с 2021 г. Близкие к партии собеседники ранее говорили, что часто кандидаты даже основной упор делают на праймериз, а не на основную кампанию.
Экстраполировать активность выборщиков на праймериз в прогноз по явке на выборах, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября, не совсем корректно, считает президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, на праймериз голосуют в первую очередь представители базового электората, твердые сторонники с высоким уровнем политического участия. «[В сентябре] добавятся ситуативные избиратели, те, кто собирается пойти на выборы, но пока не определился, за кого голосовать. Кроме того, придут сторонники других партий, которые не участвуют в праймериз ЕР. Плюс мобилизация и агитационные мероприятия повысят декларируемое сейчас число участников голосования», – сказал эксперт «Ведомостям».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков