Как приближенный Дональда Трампа изменит либеральный телеканал CNN

Как приближенный Дональда Трампа изменит либеральный телеканал CNNОжидаются изменения в редакционной политике
Минюст США одобрил сделку по покупке медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) компанией Paramount Skydance (Paramount). Согласно официальному заявлению ведомства, эта транзакция «вряд ли нанесет ущерб конкуренции или американским потребителям». Таким образом, стороны преодолели основное юридическое препятствие на пути к слиянию стоимостью в $110 млрд – одному из самых дорогостоящих в истории американского медиабизнеса.
У сделки Paramount и WBD есть и политическое значение. Дело в том, что помимо телеканалов Discovery, TNT Sports, HGTV, Food Network телевизионные активы WBD включают либеральный телеканал CNN, который на протяжении многих лет имеет сложные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Последний часто называет их fake news (фальшивые новости), обвиняя в клевете и предвзятости в отношении своей администрации. Более того, Трамп несколько раз намекал на необходимость покупки или закрытия телеканала. Например, в декабре 2025 г., когда на WBD претендовала компания Netflix, она не хотела покупать телеактивы компании, а собиралась приобрести лишь ее кинобизнес. Трамп, в свою очередь, заявил, что CNN должен быть частью сделки. Уже после того, как Netflix отказалась из-за цены от покупки WBD, Трамп подчеркнул, что «новые покупатели смогут вернуть телеканалу былую репутацию и величие».
Об этом он написал 6 мая в своей соцсети Truth Social, когда комментировал смерть основателя CNN Теда Тернера.
Глава Paramount Дэвид Эллисон считается приближенным к Белому дому бизнесменом, а его отец – основатель техкомпании Oracle Ларри Эллисон – считается близким другом Трампа и входит в число его неформальных советников по технологической политике. Еще в декабре The Wall Street Journal сообщила, что Эллисон-младший «заверил» администрацию в возможности «реализации серьезных изменений в работе CNN».
Кроме того, в опубликованной тогда же на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) официальной документации Paramount среди источников внешнего финансирования сделки указана компания Affinity Partners, одним из основателей которой является зять Трампа Джаред Кушнер.
Когда компания Эллисона Skydance Media приобрела конгломерат Paramount Global в 2025 г., вместе с этим он завладел телеканалом CBS News. Как в декабре того же года сообщила газета The New York Times, Трамп говорил окружающим, что Эллисон заверил его в готовности «превратить» CBS «в более консервативный» канал. И на лето 2026 г. некоторые изменения, в том числе и редакционные, очевидны. Одним из последних примеров стало увольнение сотрудников культовой передачи 60 minutes (транслируется с 1968 г.), включая многолетнего интервьюера Скотта Пелли. Трамп был частым гостем на программе, но в последние годы его отношения с предыдущей редакцией значительно испортились. Несмотря на это, он продолжил давать им интервью. Последнее состоялось в конце апреля.
Но сделка между Paramount и WBD все еще может не состояться или замедлиться из-за возможных судебных тяжб. По информации газеты The Washington Post, британские и европейские регуляторы продолжают изучать сделку. Другая проблема для слияния – намерение генпрокуроров нескольких демократических штатов, в том числе Калифорнии и Нью-Йорка, также обратиться в суд на основании возможного несоответствия этой сделки антимонопольному законодательству.
Сделка о покупке WBD наверняка будет смещать CNN и другие активы в более правый, консервативно‑популистский спектр, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Но эксперт отметил, что эти изменения не сделают из либерального телеканала «новый Fox News». По его словам, ожидается «постепенная, но ощутимая гибридизация повестки». Причина, по которой будет избран именно такой подход, касается бизнес-интересов телеканала за рубежом.
Глобальный бренд CNN завязан на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую. Поэтому, подчеркнул Козлов, слишком резкий сдвиг к жесткому трампизму может ударить по рекламе, партнерам и доступу к зарубежным рынкам.
Полностью изменить редакционную политику CNN не получится, говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, Paramount может только смягчить тональность CNN, но не пойдет на полный ребрендинг.