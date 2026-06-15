Как приближенный Дональда Трампа изменит либеральный телеканал CNN

У сделки Paramount и WBD есть и политическое значение. Дело в том, что помимо телеканалов Discovery, TNT Sports, HGTV, Food Network телевизионные активы WBD включают либеральный телеканал CNN, который на протяжении многих лет имеет сложные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Последний часто называет их fake news (фальшивые новости), обвиняя в клевете и предвзятости в отношении своей администрации. Более того, Трамп несколько раз намекал на необходимость покупки или закрытия телеканала. Например, в декабре 2025 г., когда на WBD претендовала компания Netflix, она не хотела покупать телеактивы компании, а собиралась приобрести лишь ее кинобизнес. Трамп, в свою очередь, заявил, что CNN должен быть частью сделки. Уже после того, как Netflix отказалась из-за цены от покупки WBD, Трамп подчеркнул, что «новые покупатели смогут вернуть телеканалу былую репутацию и величие».