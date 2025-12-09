Какие выгоды хочет получить Дональд Трамп от покупки Warner Bros.

Сделка сложная и вряд ли может быть реализована главным образом из-за особенностей американского антимонопольного законодательства, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Наиболее важным фактором тут является сопротивление представителей киноиндустрии, уже направивших соответствующие прошения в конгресс США. Регуляторы, подчеркивает эксперт, будут принимать итоговое решение исходя из законодательной базы. «Слова Трампа тут мало что значат, потому что даже косвенные инструменты влияния на итог реализации такой сделки у него сильно ограничены, а прямых почти нет», – сказал Козлов. Он отметил, что приостановить сделку напрямую Трамп может только в том случае, если будет обоснованная угроза нацбезопасности, но это было бы актуально в случае получения контрольного пакета иностранной компанией. Что касается конкретно CNN, то как раз на судьбу этого актива Трамп мог бы повлиять больше. Если у Paramount получится приобрести телеканал, то Трамп надеется оказать влияние на редакционную политику, сделав его менее нелояльным.