Какие выгоды хочет получить Дональд Трамп от покупки Warner Bros.Эта большая сделка в сфере киноиндустрии может иметь политические последствия
Продажа либерального телеканала CNN должна стать частью сделки по продаже кинокомпании Warner Bros. Discovery (WBD) или произойти отдельно, подчеркнул президент США Дональд Трамп. «Это критически необходимо <...> Думаю, CNN должен быть продан, потому что, по моему мнению, его нынешнее руководство либо некомпетентно, либо коррумпировано», – сказал он (цитата по газете The Hill).
Одновременно с этим американский лидер намекнул, что не гарантирует поддержку стриминговой компании Netflix, ранее объявившей о намерении приобрести WBD в рамках сделки на $82,7 млрд. О достижении предварительной договоренности между Netflix и WBD по этому вопросу было объявлено 5 декабря в совместном заявлении компаний. «Есть хорошие компании, которые предлагают свои варианты», – сказал Трамп. Он не конкретизировал, какие компании имеются в виду.
Но помимо Netflix за WBD планирует бороться киноконгломерат Paramount Skydance, сделавший 8 декабря альтернативное предложение на сумму в $108,4 млрд. Как сообщил телеканал CNBC в тот же день, Paramount планирует обратиться напрямую к акционерам WBD, чтобы уговорить их отказаться от сделки с Netflix. Как сообщила 6 декабря газета The New York Times, сделка с Netflix запрещает WBD соглашаться на более выгодные условия со стороны вышеперечисленных конкурентов. В противном случае WBD придется заплатить Netflix $2,8 млрд.
8 декабря Трамп уже высказывался о возможной продаже WBD. Он подчеркнул, что ни Netflix, ни Paramount не являются его «хорошими друзьями» и что, принимая решение о судьбе сделки, он будет ориентироваться на потенциальное влияние этого события на кино- и телерынок. «Я хочу поступить правильно», – заявил Трамп. Помимо конкурентов и возможного несогласия президентской администрации Netflix столкнулась с критикой представителей ТВ-индустрии и кинотеатров, которые опасаются отказа Netflix от проката фильмов WBD в пользу стриминга. Как пишет колумнистка CNN Сара Фишер, позиции Netflix в глазах регулятора дополнительно подрываются доминированием компании в сфере стриминга по подписке. Согласно статистике Forbes, 100% американцев используют стриминговые платформы для просмотра ТВ-передач и фильмов. При этом 55% используют Netflix.
В отличие от Paramount, Netflix не хотела приобретать телевизионные активы WBD, включая телеканалы СNN и Discovery. Хотя о намерении WBD разделить свой кино- и телебизнес стало известно еще в июне. Первое осталось бы за WBD, второе преобразовалось бы в новую компанию Discovery Global (включала бы телеканалы CNN, TNT Sports, HGTV, Food Network и Discovery). В день объявления предварительного соглашения CNBC подтвердил сохранение планов по выделению телеактивов WBD, включая CNN, в отдельную компанию. Как сообщил сам CNN 11 декабря, эта реорганизация может состояться к лету 2026 г.
Несмотря на это, в открытых источниках циркулирует мнение о том, что Трамп был бы более заинтересован в победе Paramount. Например, по информации газеты The Wall Street Journal, глава Paramount Дэвид Эллисон «заверил» администрацию в возможности «реализации серьезных изменений в CNN» в случае приобретения WBD. А в официальной документации Paramount, опубликованной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), среди источников внешнего финансирования сделки указана компания Affinity Partners (AP), одним из основателей которой является зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Согласно открытым данным, одним из самых главных инвесторов AP является Суверенный фонд Саудовской Аравии.
Сделка сложная и вряд ли может быть реализована главным образом из-за особенностей американского антимонопольного законодательства, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Наиболее важным фактором тут является сопротивление представителей киноиндустрии, уже направивших соответствующие прошения в конгресс США. Регуляторы, подчеркивает эксперт, будут принимать итоговое решение исходя из законодательной базы. «Слова Трампа тут мало что значат, потому что даже косвенные инструменты влияния на итог реализации такой сделки у него сильно ограничены, а прямых почти нет», – сказал Козлов. Он отметил, что приостановить сделку напрямую Трамп может только в том случае, если будет обоснованная угроза нацбезопасности, но это было бы актуально в случае получения контрольного пакета иностранной компанией. Что касается конкретно CNN, то как раз на судьбу этого актива Трамп мог бы повлиять больше. Если у Paramount получится приобрести телеканал, то Трамп надеется оказать влияние на редакционную политику, сделав его менее нелояльным.
Рейтинги кабельных телеканалов типа CNN или его консервативного соперника Fox News разнятся от месяца к месяцу. Согласно открытым данным, в ноябре общее количество зрителей в прайм-тайм у Fox News достигало более 2 млн человек, у CNN – 556 000, у MSNBC – 945 000 (не только прайм-тайм, но и за весь день). При этом, как показывают данные Gallup за октябрь 2025 г., количество американцев, доверяющих СМИ, сократилось до 28% (максимальный показатель – 72% в 1975 г.).
Сюжет с возможной продажей CNN выглядит «побочным» на фоне самой сделки по покупке Warner Bros., говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, эту тему активно «продвигает» руководство Paramount, чтобы привлечь к себе внимание, а затем, возможно, и поддержку Трампа, который видит в CNN одного из своих основных медиапротивников. Даже если вдруг Paramount удастся провернуть сделку с WBD, обойдя Netflix, то изменение редакционной политики, а тем более закрытие CNN кажется крайне маловероятным.