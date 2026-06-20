Декларация разрядки: как визит де Голля повлиял на отношения СССР и Франции

На следующий день де Голль вылетел в Волгоград. В выступлении он поделился воспоминаниями о первом визите в этот город в 1944 г., когда тот еще лежал в руинах. На следующий день французский гость посетил Волжскую ГЭС – в то время крупнейшую в Европе, – после чего вернулся в Москву. В столице он присутствовал на военных учениях в Гвардейской Таманской дивизии, а оставшиеся дни визита были посвящены переговорам и подписанию итоговых документов.