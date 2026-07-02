Бывший адвокат «Сибнефти» Абрамовича решила вернуться в Госдуму«Единая Россия» выдвинула Лиану Пепеляеву по округу в Рязанской области
Кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) в Скопинском округе Рязанской области довольно неожиданно стала советник зампреда правления «Сбера» Лиана Пепеляева, более четверти века назад в качестве адвоката представлявшая в судах «Сибнефть» Романа Абрамовича. Сейчас этот округ пустует: избранный в нем пять лет назад единоросс Дмитрий Хубезов в 2024 г. возглавил минздрав Республики Алтай, а в 2025 г. Госдума запретила проводить довыборы депутатов всех уровней за год до выборов нового созыва.
Отношения к Рязанской области уроженка Новосибирска Пепеляева ранее не имела. В интервью газете «Рязанские ведомости», опубликованном 17 апреля 2026 г., свое появление в регионе она объяснила знакомством с губернатором Павлом Малковым. По словам Пепеляевой, они пересекались в период его работы в Минэке в 2012–2018 гг. (Малков сперва был заместителем директора департамента государственного регулирования в экономике, а затем возглавил департамент государственного управления). Сама Пепеляева в те годы руководила департаментом регионального развития правительства России.
В Рязанской области она работала как общественный деятель, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального отделения ЕР. По его словам, в рамках курируемого юристом социального проекта «Сберправо» она встречалась в регионе с различными сообществами, в том числе с Комитетом семей воинов Отечества (КСВО), принимала обращения и занималась вопросами защиты прав граждан. Одним из направлений этой работы стала помощь семьям участников спецоперации, которые столкнулись с трудностями при решении вопросов, связанных с кредитами.
«Эта работа получила положительный отклик в регионе. Поэтому губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков предложил Лиане Витальевне принять участие в предварительном голосовании, которое она уверенно выиграла», – сказал представитель пресс-службы отделения партии власти. «Ведомости» направили запрос в «Сбер».
У Пепеляевой богатый опыт депутатской работы. В 1996 и 2001 гг. она избиралась депутатом новосибирского городского совета, в 2003 г. впервые была избрана в Госдуму, в 2007 г. – во второй раз. По окончании второго депутатского срока в нижней палате парламента перешла в исполнительную власть – в 2012 г. была назначена директором департамента регионального развития кабмина. Покинула этот пост в 2020 г. вскоре после отставки правительства Дмитрия Медведева.
Параллельно с работой депутатом в Новосибирске Пепеляева профессионально занималась юриспруденцией. Она запомнилась как создатель одной из первых в Сибири крупных юридических практик, обслуживающих корпорации в 90-х и начале нулевых, в том числе в ходе конфликтов за активы, говорит директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
С 1998 г. Пепеляева была сотрудником коллегии адвокатов «Сибирская юридическая контора», в 2003 г. возглавила ее. Руководила новосибирским филиалом юридической компании Dr. Arzinger & Partner. Представляла интересы «Сибнефти» на ряде судебных процессов, вспоминает политолог Виталий Иванов.
«Во время работы депутатом горсовета она органично совмещала образы народной заступницы и адвоката крупного бизнеса. Полагаю, что за время работы в Государственной думе она закрепилась в составе одной из федеральных групп влияния, что позволило занять пост зампреда комитета по финансовому рынку, а впоследствии перейти на работу в аппарат правительства. С Новосибирском Пепеляеву давно уже связывают разве что воспоминания, поэтому было бы странно видеть ее в числе местных кандидатов», – заключил Кузнецов.
Пепеляева – серьезный человек с хорошими связями и экономическим потенциалом, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Она может претендовать на пост главы одного из комитетов, допускает источник в Охотном Ряду. «Ведомости» направили запрос Пепеляевой.