Бывший адвокат «Сибнефти» Абрамовича решила вернуться в Госдуму

«Во время работы депутатом горсовета она органично совмещала образы народной заступницы и адвоката крупного бизнеса. Полагаю, что за время работы в Государственной думе она закрепилась в составе одной из федеральных групп влияния, что позволило занять пост зампреда комитета по финансовому рынку, а впоследствии перейти на работу в аппарат правительства. С Новосибирском Пепеляеву давно уже связывают разве что воспоминания, поэтому было бы странно видеть ее в числе местных кандидатов», – заключил Кузнецов.