В США обсуждают борьбу с беременными иностранками

В США обсуждают борьбу с беременными иностранкамиС радикальной мерой выступили союзники администрации Дональда Трампа
На фоне отказа Верховного суда США 30 июня поддержать стремление администрации президента Дональда Трампа юридически ограничить возможность получения американского гражданства по праву рождения для иностранцев, союзники главы государства в СМИ и политической сфере нашли другой вариант. В частности, не пускать больше на территорию страны беременных иностранок.
Первым с таким заявлением выступил основатель и руководитель ультраконсервативного онлайн-издания The Federalist Шон Дэвис. Он предложил вовсе не впускать в США иностранок, а также требовать стерилизацию всех иноземцев непосредственно до въезда на территорию США. Чуть позже, в эфире телеканала Fox News, на возможность ужесточения правил въезда, в том числе для беременных женщин, намекнул и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Он является одним из наиболее близких советников Трампа и входит в число основных архитекторов иммиграционной политики действующей администрации.
Ее представители уже заявили о готовности ужесточить контроль за теми беременными иностранками, которые уже находятся на территории США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигэйл Джонсон подчеркнула в письме порталу Axios: «Министерство юстиции <...> уделит приоритетное внимание расследованиям схем родового туризма [когда иностранки рожают в США специально, чтобы ребенок получил гражданство]. У администрации Трампа есть множество инструментов для защиты американского гражданства». А на официальной странице американского минюста был опубликован специальный меморандум, предписывающий прокурорам по всей стране расследовать схемы родового туризма.
Согласно XIV поправке к Конституции США, все лица, родившиеся или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. В январе 2025 г., сразу после возвращения в Белый дом, Трамп издал указ, в соответствии с которым гражданства лишались бы дети нелегальных иммигрантов и тех, кто имел возможность временно находится на территории США. Но решение Верховного суда от 30 июня 2026 г. фактически признало этот указ незаконным.
Полный запрет родового туризма, в том числе отмена гражданства по праву рождения, выглядит маловероятным из‑за конституционных ограничений и позиции Верховного суда, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов. По его мнению, администрация Трампа пойдёт по пути максимального ужесточения визовых ограничений.
И в этом случае Трампу будет легче, так как суды традиционно гораздо осторожнее вмешиваются в сферу полномочий исполнительной власти по выдаче виз и допуску на территорию США, поэтому именно визовые ограничения и практику на границе они будут оспаривать реже и не всегда успешно.
Кроме того, частный сектор – клиники, агентства – хоть и экономически заинтересован в сохранении родового туризма, его лоббистский ресурс ограничен по сравнению с общенациональной миграционной повесткой республиканцев. «Скорее всего, бизнес не остановит ужесточение политики, а будет адаптироваться: искать лазейки в визовом режиме, менять маршруты, юридические конструкции и целевые рынки», – резюмировал Козлов.
Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2025 г. в стране родилось 3,6 млн детей – на 1% меньше, чем в 2024 г. По данным Центра изучения иммиграции на 2020 г., количество детей иностранцев, родившихся на территории США, было в диапазоне от 20 000 до 26 000. Тогдашние показатели рождаемости в целом по США составляли 3,61 млн.