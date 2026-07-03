В США обсуждают борьбу с беременными иностранками

Согласно XIV поправке к Конституции США, все лица, родившиеся или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. В январе 2025 г., сразу после возвращения в Белый дом, Трамп издал указ, в соответствии с которым гражданства лишались бы дети нелегальных иммигрантов и тех, кто имел возможность временно находится на территории США. Но решение Верховного суда от 30 июня 2026 г. фактически признало этот указ незаконным.