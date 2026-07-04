Сергей Кириенко выступил перед участниками форума «Шум»Подростков на форуме учат создавать и разбираться в медиаконтенте
В Калининградской области 3 июля завершилась четвертая программа форума «Шум», которая называется «Поколение». Подростки 14-17 лет со всей страны в течение пяти дней занимались работой с информацией и учились создавать медиапродукты. На завершении программы перед ними выступил первый замруководитела администрации президента Сергей Кириенко.
«Миром управляют эмоции и те, кто могут эмоциями поделиться, кто может увлечь своими эмоциями. Знания от человека к человеку могут передаваться без личного контакта. Я могу выучить математику, просто взяв учебник математики, то же самое с физикой, химией. А вот эмоции, убеждения, настроения передаются только методом заражения, глаза в глаза от человека к человеку», – сказал участникам программы Кириенко. И как раз в этом задача людей, которые занимаются медиакоммуникациями, отметил он. По словам Кириенко, сейчас есть горячая война в зоне специальной военной операции, но ведется и информационная война, – и «это тоже передовая».
«Россию невозможно победить извне. Никогда в истории нашей страны никому это не получалось. А вот раскачать изнутри можно пробовать. И враги это понимают», – заявил Кириенко. И сейчас каждый, кто занимается медиа, в том числе и участники программы форума, обратился к ним чиновник, могут влиять на огромное количество людей. «Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее – от смелости вашей мечты зависит будущее страны», – сказал он. Кириенко напомнил участникам форума слова президента: «Мечтайте и действуйте».
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных напомнил, что форум «Шум» собирает молодых людей со всей России уже пятый год. «Огромная честь, что форум зародился и развивается именно здесь, в Калининградской области. Сегодня наш регион – это удивительный перекресток культур, центр притяжения тысяч талантливых людей, который в этом году отмечает знаменательный юбилей – 80 лет», – сказал губернатор. Форум «Шум» проходит на берегу Балтийского моря в поселке Донское недалеко от Филинской бухты.
На четвертую смену форума собралось 300 подростков со всей страны. В течение пяти дней они обучались по нескольким направлениям. В направлении «Видео как история: съемка и монтаж» участники снимали ролики об умении критически оценивать информацию. В направлении «Правда в эфире: ток-шоу и дискуссии» придумывали концепции ток-шоу для разбора информационных поводов. В направлении «Кадр как эмоция: фото и визуалы» готовили фоторепортажи. А в направлении «В центре внимания: социальные сети и яркие публикации» создавали проекты для социальных сетей о кибербезопасности подростков.