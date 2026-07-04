Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN305,45-0,44%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,09+0,13%RGBITR747,54+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сергей Кириенко выступил перед участниками форума «Шум»

Подростков на форуме учат создавать и разбираться в медиаконтенте
Елена Мухаметшина
Пресс-служба форума «Шум»
Пресс-служба форума «Шум»

В Калининградской области 3 июля завершилась четвертая программа форума «Шум», которая называется «Поколение». Подростки 14-17 лет со всей страны в течение пяти дней занимались работой с информацией и учились создавать медиапродукты. На завершении программы перед ними выступил первый замруководитела администрации президента Сергей Кириенко.

«Миром управляют эмоции и те, кто могут эмоциями поделиться, кто может увлечь своими эмоциями. Знания от человека к человеку могут передаваться без личного контакта. Я могу выучить математику, просто взяв учебник математики, то же самое с физикой, химией. А вот эмоции, убеждения, настроения передаются только методом заражения, глаза в глаза от человека к человеку», – сказал участникам программы Кириенко. И как раз в этом задача людей, которые занимаются медиакоммуникациями, отметил он. По словам Кириенко, сейчас есть горячая война в зоне специальной военной операции, но ведется и информационная война, – и «это тоже передовая».

«Россию невозможно победить извне. Никогда в истории нашей страны никому это не получалось. А вот раскачать изнутри можно пробовать. И враги это понимают», – заявил Кириенко. И сейчас каждый, кто занимается медиа, в том числе и участники программы форума, обратился к ним чиновник, могут влиять на огромное количество людей. «Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее – от смелости вашей мечты зависит будущее страны», – сказал он. Кириенко напомнил участникам форума слова президента: «Мечтайте и действуйте».

Кто стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Политика

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных напомнил, что форум «Шум» собирает молодых людей со всей России уже пятый год. «Огромная честь, что форум зародился и развивается именно здесь, в Калининградской области. Сегодня наш регион – это удивительный перекресток культур, центр притяжения тысяч талантливых людей, который в этом году отмечает знаменательный юбилей – 80 лет», – сказал губернатор. Форум «Шум» проходит на берегу Балтийского моря в поселке Донское недалеко от Филинской бухты.

На четвертую смену форума собралось 300 подростков со всей страны. В течение пяти дней они обучались по нескольким направлениям. В направлении «Видео как история: съемка и монтаж» участники снимали ролики об умении критически оценивать информацию. В направлении «Правда в эфире: ток-шоу и дискуссии» придумывали концепции ток-шоу для разбора информационных поводов. В направлении «Кадр как эмоция: фото и визуалы» готовили фоторепортажи. А в направлении «В центре внимания: социальные сети и яркие публикации» создавали проекты для социальных сетей о кибербезопасности подростков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её