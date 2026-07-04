Сергей Кириенко выступил перед участниками форума «Шум»

«Россию невозможно победить извне. Никогда в истории нашей страны никому это не получалось. А вот раскачать изнутри можно пробовать. И враги это понимают», – заявил Кириенко. И сейчас каждый, кто занимается медиа, в том числе и участники программы форума, обратился к ним чиновник, могут влиять на огромное количество людей. «Через интернет один человек может воздействовать на ту же аудиторию, что и большой телеканал, киностудия или редакция. Все зависит только от вас. От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее – от смелости вашей мечты зависит будущее страны», – сказал он. Кириенко напомнил участникам форума слова президента: «Мечтайте и действуйте».