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Главная / Политика /

Что рассказал Лавров о Константиновке, будущем НАТО и компромиссах Анкориджа

Министр дал оценку отказу Киева забирать тела и гонке вооружений
Михаил Беляев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • О принадлежности в Константиновки и телах ВСУ
  • Об Анкориджских договоренностях
  • Об угрозах со стороны НАТО и милитаризации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом высказался по ситуации вокруг Константиновки, дал оценку милитаризации НАТО и подтвердил приверженность Москвы компромиссным предложениям, согласованным в Анкоридже. «Ведомости» собрали основные тезисы ответов министра.

О принадлежности Константиновки и телах ВСУ

Лавров заявил, что лучшим ответом на вопрос о статусе Константиновки служит приглашение Минобороны РФ украинской стороне приехать и забрать тела погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что Киев ответил отказом.

По его оценке, этот отказ стал демонстрацией отношения киевских властей к собственным гражданам. «Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны», – добавил Лавров.

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Об Анкориджских договоренностях

Лавров напомнил позицию президента Владимира Путина о том, что Россия уважает достигнутые договоренности. Он подчеркнул, что на саммите в Анкоридже 15 июля 2025 г. Москва согласилась с компромиссными предложениями США.

«Президент Путин очень четко заявил, что мы, в отличие от других наших собеседников, договоренности уважаем. Он напомнил, что в Анкоридже на Аляске 15 июля прошлого года нам были сделаны компромиссные предложения. И не сразу, подумав, но мы с ними согласились», – сказал министр.

Он назвал любые иные интерпретации случившегося неуместными. Глава МИД РФ также добавил, что на переговорах Москве «сказали, что Зеленский будет рекомендации США выполнять», и предложил дождаться итогов предстоящей встречи на саммите НАТО в Анкаре.

Об угрозах со стороны НАТО и милитаризации

Лавров заявил, что стремление Североатлантического альянса к безграничной милитаризации когда-нибудь закончится поражением в этой гонке. Он связал наращивание военного производства в странах блока с желанием накачивать киевский режим.

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«Наращивание военного производства, вкладывание в промышленные мощности, наверное, имеет две причины. Первая – это накачивать режим Зеленского "до последнего", чтобы, как выразились многие представители европейских элит, Украина делала за европейцев их работу по истощению России», – пояснил министр.

По его словам, в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние экономики, в том числе немецкой. Лавров отметил бегство гражданской экономики из Европы в США, где условия более благоприятные для бизнеса, и страдание социальной сферы из-за сокращения пособий.

Он также назвал заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией, лукавством. «Пока они заявляют, что с нами не воюют, но это – от лукавого», – сказал Лавров. Министр перечислил формы прямого участия западных военных: поддержка вооружениями, разведданными, спутниковая помощь и предоставление данных для целеполагания при обстрелах российских граждан и гражданских объектов.

Министр также отметил, что сейчас генсек альянса Марк Рютте старается демонстрировать способности в «жанре сатиры и иронии». «Я думаю, что трагизм в этой ситуации, он гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится», – подчеркнул Лавров.

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