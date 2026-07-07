Что рассказал Лавров о Константиновке, будущем НАТО и компромиссах Анкориджа

«Президент Путин очень четко заявил, что мы, в отличие от других наших собеседников, договоренности уважаем. Он напомнил, что в Анкоридже на Аляске 15 июля прошлого года нам были сделаны компромиссные предложения. И не сразу, подумав, но мы с ними согласились», – сказал министр.