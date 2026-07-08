Как зарубежные СМИ отреагировали на обмен ударами между США и Ираном

Как зарубежные СМИ отреагировали на обмен ударами между США и ИраномСитуация обострилась и отразилась на нефтяных рынках
В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. По данным командования США, решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды. В ответ Иран атаковал 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте.
Как обмен ударами между сторонами оценили в зарубежных СМИ – в материале «Ведомостей».
«По данным иранского государственного телевидения, в Иране никто не погиб, но несколько человек получили ранения от осколков «вражеского снаряда», попавшего в торговый причал в Сирике. В репортажах также говорится, что удары пришлись по рыбацким причалам в Сирике и Бандар-Аббасе.
Эти инциденты стали последней угрозой хрупкому соглашению о прекращении огня, которое США и Иран заключили в прошлом месяце, приостановив конфликт, начавшийся с ударов США и Израиля по территории Исламской Республики».
«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последние американские удары по Ирану были «абсолютно необходимы». «По сути, Иран нарушает режим прекращения огня», – заявил Рютте, когда лидеры военного альянса собрались на саммит в Турции. Учитывая, что, по его словам, Иран наносил удары по судам, проходящим через Ормузский пролив, Рютте добавил: «Я считаю, что крайне важно, чтобы США отреагировали решительно», – и предположил, что Иран станет одной из главных тем обсуждения на саммите НАТО.
Тегеран не взял на себя ответственность за атаки на коммерческие суда в проливе, произошедшие во вторник».
«Через несколько недель после подписания временного меморандума о прекращении войны Соединенные Штаты и Иран изо всех сил пытаются сохранить свое хрупкое перемирие, и сегодня борьба за контроль над Ормузским проливом разгорается с новой силой. Страна стремилась использовать свой контроль над Ормузским проливом, чтобы фактически загнать в тупик самую мощную армию в мире».
«Как говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), новыми американскими ударами [иранский] режим должен заплатить высокую цену за атаки на торговые суда с гражданскими экипажами в международном водном пути. Действия Ирана были необоснованными, опасными и представляли собой явное нарушение режима прекращения огня».
«Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы в глазах Соединенных Штатов и не останутся безнаказанными», – заявил во вторник на условиях анонимности правительственный чиновник США после публикации министерством финансов документа, запрещающего «новые сделки» с иранскими углеводородами в Иране, начиная со вторника.
На фоне этой напряженности цена барреля американской нефти марки WTI выросла на 2,63% до $72,29 на открытии азиатских рынков».
«Удары США были нанесены через несколько часов после того, как администрация Трампа отменила разрешение на продажу иранской нефти, которое было введено в рамках соглашения, заключенного между Соединенными Штатами и Ираном в прошлом месяце. Это соглашение стало главным преимуществом для Ирана. Разворот сразу же поднял стоимость нефти марки Brent, международного эталона цен на нефть.
Отказ от санкций позволил бы Ирану добывать, поставлять и продавать сырую нефть до 21 августа с возможностью продления соглашения. Министерство финансов США предоставило Ирану 10-дневный переходный период».
«В совокупности действия США еще больше обострили ситуацию с временным соглашением, подписанным 17 июня, и поставили под угрозу переговоры, направленные на достижение постоянного мира в течение 60 дней. Президент Дональд Трамп одобрил удары по Ирану, когда находился в Турции на саммите НАТО, сообщил представитель США, попросивший не называть его имени».
«Отвечая на вопрос о последних атаках США перед саммитом лидеров НАТО в Анкаре, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сказал, что важно показать Ирану, “что вы не допускаете нарушений режима прекращения огня”.
«В то же время вы должны оказать максимальное дипломатическое давление, чтобы обеспечить продолжение переговоров и достижение решения», – сказал он».