Как зарубежные СМИ отреагировали на обмен ударами между США и Ираном

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последние американские удары по Ирану были «абсолютно необходимы». «По сути, Иран нарушает режим прекращения огня», – заявил Рютте, когда лидеры военного альянса собрались на саммит в Турции. Учитывая, что, по его словам, Иран наносил удары по судам, проходящим через Ормузский пролив, Рютте добавил: «Я считаю, что крайне важно, чтобы США отреагировали решительно», – и предположил, что Иран станет одной из главных тем обсуждения на саммите НАТО.