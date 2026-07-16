ЦИК расширил возможности электронного голосования в Москве

ЦИК расширил возможности электронного голосования в МосквеНекоторые категории избирателей смогут воспользоваться этим способом на любом участке
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление о проведении электронного голосования на выборах в Москве и расширила его возможности для москвичей и граждан, находящихся в столице. Теперь такой вид волеизъявления будет доступен на любом участке для избирателей, зарегистрированных в Москве, за ее пределами и для голосующих на выборах губернаторов из определенных регионов.
Первая категория, получившая такую преференцию, – это жители Москвы, а также избиратели с временной регистрацией, получившие ее за три месяца до дня голосования. Горожане из этой группы смогут проголосовать электронно на выборах депутатов Госдумы (по федеральному списку и за кандидата-одномандатника) и на других кампаниях в Москве (запланированы муниципальные выборы). Для таких граждан предварительная подача заявления для голосования не требуется. «Мы понимаем, что это самая большая группа избирателей», – указал зампред ЦИК Николай Булаев.
Вторая группа – это зарегистрированные по месту жительства за пределами Москвы избиратели, которые подали заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. «Если ранее мы голосовали и нужно было писать в рамках «Мобильного избирателя» заявление – в принципе, его и сейчас надо писать, – то оно подавалось для голосования только на каком-то конкретном избирательном участке в Москве. При написании заявления в этом году такие избиратели <...> могут проголосовать на любом избирательном участке», – разъяснил Булаев. По его словам, это «сильно расширяет» возможности реализации своего активного избирательного права для граждан, зарегистрированных за пределами Москвы.
И последняя, третья группа избирателей – это граждане, зарегистрированные по месту жительства за пределами шести субъектов: Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. Избиратели из этих регионов смогут подать заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах губернаторов на любом избирательном участке. Всего кампании по избранию высших должностных лиц пройдут в 11 регионах.
Порядок электронного голосования и подсчета голосов установит Московская городская избирательная комиссия (МГИК) по согласованию с ЦИК. Итоги электронного голосования учитываются в итогах дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Эта возможность прямо установлена законом, никакой придумки и самостийности здесь нет», – акцентировал внимание Булаев.
Итоги электронного голосования по думским выборам будут направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии Москвы, где их учтут в итоговых протоколах. Итоги электронного голосования по выборам губернаторов шести субъектов будут определены МГИК и направлены с использованием ГАС «Выборы» в соответствующие избиркомы субъектов, где будут учтены в итоговых сводных таблицах.
ЦИК своим постановлением уточнил существующий порядок работы экстерриториальных комиссий в условиях электронного голосования, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Но есть и подводные камни, полагает он. «Получается, что за определение итогов голосования и результаты выборов отвечают не только избирательные комиссии субъекта РФ, но и избирательная комиссия Москвы, а ДЭГ и электронное голосование обеспечиваются сразу двумя региональными информационными системами. И как здесь распределяется ответственность – не понятно», – сказал он «Ведомостям».
После того как члены ЦИК заслушали доклад Булаева, взял слово член ЦИК от КПРФ Николай Колюшин. Он обратил внимание, что в постановлении не указывается норма закона, обязывающая обеспечить возможность голосования бумажным бюллетенем. Ответил Булаев: на его взгляд, ссылки на обязательность применения всех норм закона, которые напрямую не имеют отношения к сути постановления, не обязательны. «В законе есть императивная норма», – отрапортовал он.
На другую проблему, «которая может сложиться и наверняка сложится», обратил внимание член ЦИК Николай Левичев (представитель «Справедливой России»). По его мнению, жители шести прописанных в постановлении регионов будут иметь право потребовать бумажный бюллетень на выборах в Госдуму по общефедеральному списку, но не смогут проголосовать так по одномандатникам и также не смогут получить «бумагу» для голосования на региональных выборах. Левичев призвал МГИК учесть эту ситуацию в разработке методических рекомендаций для членов УИК.
«Это наша общая проблема и общая проблема вместе с нашими коллегами из этих самых шести регионов. Надо правильно, вовремя и широко проинформировать о тех возможностях, которые будут у жителей этих регионов, оказавшихся на время выборов в Москве», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Для того чтобы избежать эксцессов, она посоветовала МГИК напечатать дополнительные бюллетени по количеству граждан, которые подадут заявку через «Мобильного избирателя».
Глава МГИК Ольга Кириллова заявила, что именно электронное голосование в комплекте с электронным списком избирателей позволило в полном объеме применять принцип экстерриториальности. В 2025 г. в Москве открылось 14 экстерриториальных избирательных участков для избирателей из других регионов России. Несмотря на то что год назад в столице не было собственных кампаний, МГИК в ходе организации выборов для граждан из других регионов устранил все «небольшие шероховатости» в электронном голосовании. Пожелания ЦИК будут учтены, резюмировала Кириллова.