ЦИК расширил возможности электронного голосования в Москве

Вторая группа – это зарегистрированные по месту жительства за пределами Москвы избиратели, которые подали заявление в «Мобильном избирателе» для голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. «Если ранее мы голосовали и нужно было писать в рамках «Мобильного избирателя» заявление – в принципе, его и сейчас надо писать, – то оно подавалось для голосования только на каком-то конкретном избирательном участке в Москве. При написании заявления в этом году такие избиратели <...> могут проголосовать на любом избирательном участке», – разъяснил Булаев. По его словам, это «сильно расширяет» возможности реализации своего активного избирательного права для граждан, зарегистрированных за пределами Москвы.