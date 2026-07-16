Количество самовыдвиженцев на думских выборах за 10 лет упало почти вчетверо

Сбор подписей избирателей для регистрации – трудо- и финансовоемкое мероприятие, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Политолог Виталий Иванов удивлен, что самовыдвиженцы «вообще есть» в 2026 г. «Для депутатов это вынужденные уловки. То есть они не настоящие «самоходы», а «беспартийные большевики», – уточнил он. Более важно не то, как собирали подписи, а то, насколько тщательно будут их проверять, говорит электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, с каждым годом механизм проверки усиливается и оставляет все меньший зазор для случайных кандидатов-самовыдвиженцев, которых не страхуют администраторы выборов.