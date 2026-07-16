Количество самовыдвиженцев на думских выборах за 10 лет упало почти вчетверо

Количество самовыдвиженцев на думских выборах за 10 лет упало почти вчетвероДвое из пяти избравшихся пять лет назад без партийной поддержки получили ее
На выборы в Госдуму IX созыва, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября (ЕДГ-2026), пошли 82 самовыдвиженца, двое из которых утратили статус выдвинутых кандидатов, следует из информации, размещенной в ГАС «Выборы». Этап выдвижения кандидатов завершился 11 июля.
В ближайшее время статус выдвинутого кандидата, скорее всего, утратит Борис Надеждин, внесенный Минюстом 10 июля в реестр иностранных агентов (с 2024 г. иноагенты лишены пассивного избирательного права). 13 июля на политика, рассчитывавшего участвовать в выборах в Мытищинском одномандатном округе Московской области, составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. 17 июля материал рассмотрит суд. Вступление в законную силу наказания по «экстремистским» статьям лишает виновных права избираться на год.
Количество самовыдвиженцев упало в 3,8 раза с 2016 г., когда на выборы в Госдуму XVII созыва заявились 304 кандидата без партийной поддержки, и более чем в 2 раза с 2021 г. – тогда самостоятельно выдвинулись 173 человека. Пять лет назад были избраны депутатами пятеро самовыдвиженцев: Владислав Резник (Адыгея), народный артист России Дмитрий Певцов, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза алерт» Олег Леонов (все – Москва) и депутат госсовета Крыма Леонид Бабашов.
Спустя пять лет Резник и Бабашов выдвинуты «Единой Россией» (ЕР) в своих округах. Леонов и Певцов, состоявшие во фракции «Новых людей», отказались от выдвижения в новый созыв, как и Анатолий Вассерман из фракции «Справедливой России» (СР). Зато в качестве самовыдвиженцев пошли избранные в текущий созыв от ЕР, ЛДПР и СР Евгений Марченко, Станислав Наумов и Анатолий Лисицын соответственно. Для регистрации кандидату необходимо собрать подписи 2% от числа избирателей, зарегистрированных в одномандатном округе.
Петербургского депутата Марченко исключили из фракции еще в 2021 г. за то, что он проголосовал против проекта федерального бюджета. Он сказал «Ведомостям», что вел переговоры с другими партиями относительно выдвижения в IX созыв Думы, но успеха это не принесло. Вероятность стать зарегистрированным кандидатом Марченко оценивает как высокую. 15 июля его команда забрала из типографии бланки подписных листов. Марченко баллотируется в Северном одномандатном округе Санкт-Петербурга. Его соперник из ЕР – депутат заксобрания Всеволод Беликов.
Наумов участвовал в праймериз ЕР по списку в родной Челябинской области, но занял непроходное место и не был выдвинут от партии. В качестве самовыдвиженца он заявился в Магнитогорском одномандатном округе, где от ЕР пойдет главный специалист по профориентационной работе Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов. Наумов нотариально заверил 50 сборщиков подписей и рассчитывает нарастить их количество до нескольких сотен. Сборщики будут собирать подписи в том числе в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. «Ребятам, которые там сидят, просто дополнительно заплатим, чтобы они выдавали людям подписные листы», – сказал депутат «Ведомостям».
Лисицына позвал на выборы от ЕР беспартийный губернатор Ярославской области Михаил Евраев, писали «Ведомости» 12 марта. Депутат заявился на праймериз, но вскоре передумал и решил идти самовыдвиженцем по Ярославскому одномандатному округу, от которого был избран в 2021 г. Он вышел из СР, и его исключили из состава партийной фракции в Думе. Лисицын сказал «Ведомостям», что подписная кампания «идет активно». Его поддерживает губернатор, а от ЕР в Ярославском округе выдвинут технический кандидат – помощник Лисицына, заместитель главного редактора газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев.
Самовыдвиженцем обычно имеет смысл идти или на «зачищенный» округ, или если кандидат выдвигается с целью раскрутки, а не победы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Нельзя сказать, что избиратель как-то особо выделяет самовыдвиженцев и для рядового кандидата это сильное преимущество в сравнении с другими партиями. Для уже раскрученного и известного кандидата это может добавлять очков, но все же не играет решающей роли», – отметил он.
Сбор подписей избирателей для регистрации – трудо- и финансовоемкое мероприятие, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Политолог Виталий Иванов удивлен, что самовыдвиженцы «вообще есть» в 2026 г. «Для депутатов это вынужденные уловки. То есть они не настоящие «самоходы», а «беспартийные большевики», – уточнил он. Более важно не то, как собирали подписи, а то, насколько тщательно будут их проверять, говорит электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, с каждым годом механизм проверки усиливается и оставляет все меньший зазор для случайных кандидатов-самовыдвиженцев, которых не страхуют администраторы выборов.
«Последнее нововведение в этой сфере – проверка подписных листов с помощью искусственного интеллекта. <...> Раньше эта работа делалась вручную и могла делаться тщательно или бегло в зависимости от целеполагания по конкретному кандидату. Но с каждым годом она работает все более унифицированно и одинаково досконально проверяет подписи всех кандидатов. В этих условиях пройти подписное сито успешно могут только кандидаты с хорошим административным ресурсом, который обеспечивает качественный сбор подписей лояльных избирателей», – сказал эксперт «Ведомостям».