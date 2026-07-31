Что известно об ударах по Wildberries и масштабной атаке на регионы РФ

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа над 11 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и промышленные предприятия. «Ведомости» собрали главное о последствиях ударов.