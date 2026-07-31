Что известно об ударах по Wildberries и масштабной атаке на регионы РФ

Что известно об ударах по Wildberries и масштабной атаке на регионы РФУкраинские БПЛА и ракеты повредили жилые дома и гражданскую инфраструктуру
В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа над 11 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и промышленные предприятия. «Ведомости» собрали главное о последствиях ударов.
Ростовская область
Наиболее масштабная атака пришлась на Ростовскую область. По данным губернатора Юрия Слюсаря, за последние сутки силы ПВО уничтожили и подавили около 150 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуковом, а также Чертковским, Каменским, Милютинским, Неклиновским, Тарасовским, Матвеево-Курганским и Миллеровским районами.
В Гукове после удара БПЛА поврежден многоквартирный дом, разрушены межэтажные перекрытия. При этом пострадала женщина, остальных жителей здания эвакуировали в пункт временного размещения.
В Батайске из-за падения обломков беспилотника повреждены частные дома и магазин. В Ростове-на-Дону упавшие обломки БПЛА вызвали возгорание лесопосадки.
Волгоградская область
В Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников пострадали пять человек. Все они госпитализированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, ночью возникли пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе.
В пресс-службе Wildberries и Russ уточнили, что из-за атаки дрона загорелся логистический объект Wildberries. По данным компании, предварительно, обошлось без пострадавших. После случившегося логистические цепочки были перестроены, чтобы проводить поставки и отгрузки заказов на других объектах.
Татарстан
В Татарстане, по данным пресс-службы главы республики, отражена массированная атака беспилотников на промышленные и гражданские объекты. Жертв и разрушений нет.
Беспилотник пытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе, однако был уничтожен. По словам главы района Михаила Афанасьева, пострадавших и повреждений нет. Еще один БПЛА был сбит над Нижнекамском – разрушений также не зафиксировано, сообщил глава города Радмир Беляев.
Пресс-служба Wildberries сообщала на этом фоне, что складской комплекс компании в Зеленодольске работает штатно.
Белгородская область
В Белгородской области один человек погиб и двое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным властей, поселок Борисовка подвергся ракетному обстрелу. После попадания снарядов в частные дома погибла женщина. Ее супруг с тяжелыми осколочными ранениями госпитализирован. Еще одной пострадавшей оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.
Повреждены два частных дома, один из которых загорелся. Пожар был ликвидирован. Также в селе Красный Куток Борисовского округа повреждения получили пять частных домов – пострадали крыши, фасады, окна и заборы.
Брянская область
Силы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его данным, в Климовском районе украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате местный житель получил осколочные ранения. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.