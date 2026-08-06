Какое сотрудничество продолжают внутренние спецслужбы США, России и Китая

Какое сотрудничество продолжают внутренние спецслужбы США, России и КитаяО нем рассказал директор ФБР Кэш Патель
Москва и Пекин – «нетрадиционные партнеры» США в борьбе с отдельными видами транснациональной преступности, заявил директор ФБР Кэш Патель в интервью Reuters. Среди них он назвал распространение детской порнографии, торговлю людьми и кибермошенничество. А журналисты Reuters выделили еще одно направление сотрудничества – это условный «обмен опытом». Например, почти одновременный визит как китайских сотрудников органов безопасности в США, так и в обратном направлении.
По информации ФБР, в мае 2025 г. совместно с китайскими коллегами они обезвредили в Дубае команду киберпреступников, изъяв у них до $300 млн. Кроме того, журналисты Reuters ознакомились с внутренними документами ФБР, согласно которым это ведомство и министерство общественной безопасности (МОБ) КНР провели в 2026 г. несколько совместных операций против китайских фармацевтических компаний. В материале Reuters не уточняется, с чем конкретно это было связано, но ранее США требовали от КНР активнее бороться с производством наркотика фентанила на ее территории и его дальнейшей контрабандой в Америку.
Патель также сказал, что сотрудники МОБа посещают США «каждый месяц», после чего агенты ФБР на тот же срок направляются в Китай. А 26 июля Патель провел переговоры с китайским министром общественной безопасности Ван Сяохуном. МОБ КНР играет центральную роль внутри страны по таким вопросам, как политическая безопасность, борьба с терроризмом и погранконтроль.
Подробностей об аналогичных совместных операциях американцев с российскими спецслужбами за последнее время нет. При этом в середине июля 2026 г. издание Politico сообщало о неподтвержденных планах Пателя посетить Россию в начале октября этого года. Если этот визит главы ФБР в Россию действительно состоится, то это будет первая поездка такого уровня с 2013 г. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков 21 июля заявил журналистам, что Кремль не располагает сведениями о возможном скором визите Пателя. Песков добавил, что подобные контакты обычно проходят в непубличном формате.
Свой взгляд на взаимодействие с Пекином и Москвой Патель объяснил так: «Они [Китай и Россия] представляют для нас новые и динамичные отношения, и мы [ФБР] следим за их вражеским подходом по многим вопросам. Они не остановятся, но если мы можем извлечь [из сотрудничества с Россией и Китаем] успех для Америки, то мы должны сотрудничать» (цитата по Reuters). Одновременно с этим он подчеркнул, что традиционными партнерами и союзниками на этом направлении для США остаются Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия (совокупно образуют разведывательный альянс «Пять глаз»).
У Пателя индийские корни. После получения юридического образования он много лет работал государственным адвокатом, а с 2014 г. – прокурором в министерстве юстиции. В 2017 г. стал старшим помощником председателя комитета по разведке палаты представителей республиканца Девина Нуньеса. Именно на этом посту Патель обратил на себя внимание Дональда Трампа своей работой – он был автором «меморандума Нуньеса» 2018 г., в котором выдвигались обвинения против ФБР и министерства юстиции в злоупотреблении властью, в том числе для организации прослушки предвыборного штаба Трампа в 2016 г.
У России и США есть много направлений, по которым их органы внутренней безопасности могут сотрудничать, но пока они ограничиваются общеуголовными вопросами, говорит юрист Дмитрий Аграновский. Он подчеркнул, что для сотрудничества в этой сфере у сторон сохраняется и правовое основание в виде договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г.
Проблемное направление с точки зрения правового и практического обеспечения – сфера борьбы с экономическими преступлениями и вопросы, которые имеют очевидно политический характер, говорит Аграновский. Сотрудничество по отдельным направлениям в сфере безопасности не гарантирует общего улучшения отношений, так как США четко отделяют партнерство в интересующих их сферах от остального, подчеркнул завотделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов.