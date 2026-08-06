Какое сотрудничество продолжают внутренние спецслужбы США, России и Китая

Свой взгляд на взаимодействие с Пекином и Москвой Патель объяснил так: «Они [Китай и Россия] представляют для нас новые и динамичные отношения, и мы [ФБР] следим за их вражеским подходом по многим вопросам. Они не остановятся, но если мы можем извлечь [из сотрудничества с Россией и Китаем] успех для Америки, то мы должны сотрудничать» (цитата по Reuters). Одновременно с этим он подчеркнул, что традиционными партнерами и союзниками на этом направлении для США остаются Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия (совокупно образуют разведывательный альянс «Пять глаз»).