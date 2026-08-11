Что делал Владимир Путин в Бурятии

К примеру, ректор Тихоокеанского госуниверситета Юрий Марфин рассказал, что у них в вузе есть программа обучения по подготовке мастер-планов и они готовы делиться этими компетенциями с другими вузами. Архитектор Андрей Кобзев поделился с президентом разговором с мальчиком в Бурятии, который рассказал, что хотел бы ходить в школу в белых кроссовках и чтобы кроссовки не пачкались. По мнению Кобзева, следующим этапом развития программы комфортной городской среды должен стать пересмотр этой программы, чтобы включить в нее реконструкцию и ремонт целых улиц. Президент отметил, что программа и так предусматривает это, если же где-то не так, то это недостаток планирования.