Что делал Владимир Путин в Бурятии

Что делал Владимир Путин в БурятииПрезидент провел заседание президиума Госсовета по теме общественного транспорта и встретился с представителями сферы развития городской среды
Президент Владимир Путин 10 августа посетил Бурятию. За несколько последних недель до этого он уже посетил Иркутск, Омск и Красноярск.
Тема транспорта
На заседании президиума Госсовета по теме развития общественного транспорта Путин напомнил, что к 2030 г. доля не устаревшего общественного транспорта должна составлять как минимум 85%. Кроме того, поездки должны быть безопасными и доступными по цене. По данным Народного фронта, сейчас больше всего жалоб на нарушение расписания маршрутов, отметил Путин.
Путин привел в пример регионы, где есть «ориентированный на запросы жителей» общественный транспорт, – это Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. Причем здесь успехи достигаются за счет тесной увязки транспортной системы с градостроительной политикой. Президент предложил активнее использовать возможности ИИ для прогнозирования спроса, оптимизации расписания и маршрутных сетей.
Правительству и Госсовету Путин поручил помочь регионам разработать перечень показателей, которые характеризуют качество обслуживания общественным транспортом. По его словам, сейчас стандарты в этой сфере, которые предусмотрены федеральным законодательством, приняты только в 34 регионах.
С 2020 г. обновлено свыше 20 000 единиц транспортных средств, но в связи с нагрузкой на местные бюджеты сфера пассажирских перевозок остается одной из самых уязвимых. Комиссия Госсовета представила свои предложения по дополнительным источникам финансирования, сказал президент.
В частности, предлагается направление части средств дорожных фондов на развитие общественного транспорта и транспортное обслуживание – причем с закреплением таких расходов целевой статьей бюджета. Путин напомнил, что сейчас обсуждается вопрос о так называемом «гарантирующем перевозчике», т. е. закрепление за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правда, президент заметил, что здесь может встать вопрос о монополии, который может иметь негативные последствия.
Глава комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что к 2030 г. нужно обновить около 71 000 единиц подвижного состава – 66 000 автобусов, 3200 троллейбусов и 2500 трамваев. По его словам, в 2025 г. было обновлено 6700 единиц подвижного состава.
Стоимость проезда в более чем 40% случаев сейчас определяют сами перевозчики, поэтому Минтранс предлагает ввести регулируемые тарифы, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Для них основная цель – получение прибыли, поэтому зачастую возникает экономия на качестве и льготах с их стороны, отметил министр.
Среди других предложений, которые он назвал, дать право регионам возможность выбирать меры поддержки вместо субсидий на обновление техники: к примеру, направлять средства на софинансирование оплаты транспортных контрактов, модернизацию инфраструктуры или закупку подвижного состава. Минтранс поддерживает идею финансирования общественного транспорта в виде «защищенных» статей расходов в рамках дорожных фондов, а также создание «гарантирующих перевозчиков» в регионах.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что сейчас дорожный фонд – «хорошо функционирующий механизм, строятся дороги, ремонтируются, выполняются соответствующие цели национальных проектов». Поэтому общественный транспорт в первую очередь надо финансировать за счет дополнительных источников, к примеру за счет штрафов за нарушение требований по страхованию ОСАГО, отметил он.
Руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов поддержал предложение комиссии Госсовета о введении в паспорт нацпроектов показателей оценки качества транспортного обслуживания. Кузнецов предложил дополнить это индикаторами пассажирской удовлетворенности пользования общественным транспортом. По словам Кузнецова, анализ обращений на прямую линию президента говорит, что больше всего людей беспокоит переполненность транспорта, несоблюдение расписания, плохая работа в вечернее время и пр.
Тема городов
До заседания президиума Госсовета Путин посмотрел выставку «Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану» в Бурятском государственном университете. Президенту показали презентацию Улан-Удэнской агломерации, мастер-планы республики. А регионы Дальнего Востока (к нему относится Бурятия) представили проекты реализованных объектов программы формирования комфортной городской среды.
Около двух часов президент общался с представителями сферы планирования городской среды.
Путин рассказал, что, будучи подростком, приезжал в один город и «онемел», увидев привокзальную площадь: «Вроде зданий много, а города-то нет, просто какая-то застройка более или менее хаотичная. <...> И только позднее я осознал, насколько важна эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мыслей человека, формирует его даже определенный культурный код. Вот насколько важна ваша работа». Он напомнил, что сейчас определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, для которых подготовлена программа развития.
По словам президента, меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, надо сохранять и их самобытность, исторический облик, восстанавливать объекты культурного наследия.
После вступительного слова он выслушал большинство из 25 участников встречи. Почти каждый из них обращался к президенту с той или иной просьбой.
К примеру, ректор Тихоокеанского госуниверситета Юрий Марфин рассказал, что у них в вузе есть программа обучения по подготовке мастер-планов и они готовы делиться этими компетенциями с другими вузами. Архитектор Андрей Кобзев поделился с президентом разговором с мальчиком в Бурятии, который рассказал, что хотел бы ходить в школу в белых кроссовках и чтобы кроссовки не пачкались. По мнению Кобзева, следующим этапом развития программы комфортной городской среды должен стать пересмотр этой программы, чтобы включить в нее реконструкцию и ремонт целых улиц. Президент отметил, что программа и так предусматривает это, если же где-то не так, то это недостаток планирования.
Президенту предложили также в закон о мастер-планах городов включить понятие инвестиционного паспорта проекта, единого номера девелоперского проекта и разработать трехуровневую систему мастер-планов, где мастер-план – стратегический инструмент, рассказывающий о развитии городов. Об этом сказал гендиректор компании «ФСК регион» Алексей Алмазов. Президент поддержал закрепление в законодательстве понятия «мастер-план» и этапы реализации мастер-планов. «Постараюсь, чтобы коллеги из следующего состава Государственной думы и из правительства отработали и поддержали», – добавил Путин.
Путин также говорил о том, что для такой огромной по территории страны, как Россия, нельзя допустить депопуляцию территорий. Есть мнение, что именно в крупных агломерациях должны быть сосредоточены ресурсы, но в России с учетом размеров ее территории такой подход применять нельзя, отметил он. Говорил президент и о том, что для людей нужно создавать достойную среду для жизни, потому что иначе они будут работать в удаленных населенных пунктах только по вахтовому методу и жить там не будут.
Отдельно президент пообщался с участником программы «Время героев» Дашибалом Мункожаргаловым. Он предложил внести коррективы в постановление правительства и дать возможность муниципалитетам обустраивать военные городки, которые сейчас находятся в ведении Минобороны. Путин пообещал обсудить предложение с руководством военного ведомства.
Кроме того, в ходе поездки в Улан-Удэ президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Традиционно Владимир Путин провел встречу и с главой региона – Алексеем Цыденовым.