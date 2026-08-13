Устроят ли Россия и страны Запада военную эскалацию в океане

Устроят ли Россия и страны Запада военную эскалацию в океанеВМФ России поручено зеркально реагировать на захваты российских судов
Россия симметрично ответит на захваты российских торговых судов в международных водах недружественными странами. Об этом 12 августа заявил президент страны Владимир Путин в заключительный день учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на ракетном крейсере «Варяг». При этом, по словам главы государства, это будет происходить не только в тех акваториях, где планируются нападения (подобные акции уже проводились в Балтийском, Северном и Средиземном морях), но и в тех районах, где Москва посчитает это для себя целесообразным, в том числе в зоне ответственности ТОФа.
В своем выступлении перед российскими моряками Путин обратил внимание, что ряд западных государств пытаются ограничить движение российских судов в нарушение международного права, а «недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества». Он это назвал пиратством и разбоем. В то же время российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к поиску взаимных компромиссов с западными государствами на основе учета взаимных интересов.
В свою очередь командующий ТОФом адмирал Виктор Лиина доложил, что военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит напряженный характер и имеет тенденцию к осложнению. Он сообщил об активном использовании государствами Запада судов под флагами третьих стран для перевозки грузов. Всего, по подсчетам российского военно-морского командования, с 24 апреля по 6 августа в российской исключительной экономической зоне вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, более половины из которых под флагами недружественных государств.
Военно-морские учения ТОФа прошли с 4 по 12 августа в акваториях Японского и Охотского морей. В них приняли участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, а также свыше 13 000 военнослужащих.
Россия по принципу взаимности может задерживать, досматривать, а также конфисковывать груз из судов недружественных государств и это приведет к формированию нового правового обычая, говорит адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. На данный момент отношения по использованию морского пространства между странами регулируются как международными конвенциями, так и общим правом. Юрист напомнил о действии с конца марта 2023 г. в России внешнеполитической концепции, по которой Москва хоть и не устанавливает международные правила, но оставляет за собой право на симметричные и асимметричные действия недружественных государств.
«Для этого уже готова законодательная база – ст. 281 ФЗ о специальных экономических мерах, 390 ФЗ о безопасности и 127 ФЗ о мерах противодействия на недружественные действия иностранных государств. Этим летом еще вступил в силу закон, уполномочивающий президента использовать российскую армию за пределами своих территорий ради защиты российских граждан», – пояснил эксперт.
Гландин еще не исключил подписание Путиным указа, где будет приведен список государств, в отношении которых российский флот сможет проводить досмотр судов и конфискацию грузов в территориальном море и исключительной экономической зоне России. По словам Гландина, на основе российского законодательства еще должны быть прописаны контрмеры, в которых будут предусмотрены соответствующие компетенции по досмотру, задержанию и обращению в российскую собственность иностранных грузов недружественных государств.
Евросоюз (ЕС) в рамках утвержденного 23 июля 21-го пакета санкций в отношении России позволил государствам-членам продавать российскую нефть и другие товары, изъятые с задержанных в международных водах судов, пытающихся обойти западные рестрикции, писал тогда Euractiv. «Подобные изъятия товаров происходят часто. Вопрос в том, что делать с этим грузом. А он очень ценный», – цитирует портал одного неназванного европейского чиновника. Помимо российских энергоресурсов он не исключил конфискацию с судов для последующей перепродажи на международном рынке еще и российского зерна.
Вскоре Путин на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией предложил бороться с попытками захвата российских судов недружественными странами как с пиратами. Правда, он уточнил, что это должно происходить в рамках международного морского права «аккуратно, но решительно».
Власти западных стран с начала года неоднократно сообщали о перехвате так называемого российского теневого флота. Предыдущий раз 2 августа минобороны Италии в соцсети Х сообщило о перехвате предположительно российского танкера Toa Payoh в Средиземном море. До этого в начале июня о задержании подсанкционного судна Tagor в Атлантическом океане писал в соцсетях французский президент Эмманюэль Макрон. Эту операцию совместно провели французские и британские ВМС. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приравнял франко-британский захват корабля к пиратству и пообещал, что Москва примет необходимые меры для обеспечения сохранности грузов.
В марте Макрон в соцсетях писал еще о захвате французскими силами в Средиземном море танкера Deyna, следовавшего из Мурманска под мозамбикским флагом. В том же месяце о задержании «российского теневого танкера» в Северном море сообщил МИД Бельгии.
Российские ответные меры последуют после новых попыток перехвата российских судов и конфискации товаров флотами западных стран, говорит замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. По его мнению, российский ТОФ обладает возможностью для перехвата судов недружественных государств вблизи Курильской гряды или в Японском море. Но должно быть четкое представление, что делать после взятия под контроль такого судна и как реагировать на возможную дальнейшую эскалацию, подчеркивает эксперт.
Охота за российскими судами в акватории Мирового океана может привести к серьезной эскалации, уверен эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Это, по мнению политолога, возможно, вынудит прибрежные государства использовать военные конвои для сопровождения торговых судов, что дополнительно повысит риск военной эскалации. «Но такая практика сегодня вряд ли получит широкое распространение – мировой морской грузопоток крайне велик, а к каждому гражданскому кораблю крейсер не приставишь. Тем не менее такая ситуация рискует резко изменить характер мировой торговли и привести к заметным последствиям. Другое дело, возможности России перехватывать европейские корабли в Тихом океане ограничены. Основной грузопоток в акватории осуществляется между Китаем и Европой, а останавливать суда с китайскими товарами со стороны Москвы было бы странно», – заметил эксперт.