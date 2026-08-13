Устроят ли Россия и страны Запада военную эскалацию в океане

Россия симметрично ответит на захваты российских торговых судов в международных водах недружественными странами. Об этом 12 августа заявил президент страны Владимир Путин в заключительный день учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на ракетном крейсере «Варяг». При этом, по словам главы государства, это будет происходить не только в тех акваториях, где планируются нападения (подобные акции уже проводились в Балтийском, Северном и Средиземном морях), но и в тех районах, где Москва посчитает это для себя целесообразным, в том числе в зоне ответственности ТОФа.