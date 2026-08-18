Почему ЕР выставила кандидатов не во всех округах на выборах в Госдуму

Почему ЕР выставила кандидатов не во всех округах на выборах в ГосдумуВ партии объяснили это проявлением гибкости и уверенности в своих силах
По итогам этапа регистрации на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, который завершился 16 августа, «Единая Россия» (ЕР) будет представлена в 222 из 225 одномандатных округов, подсчитали «Ведомости». Кандидаты от партии не будут участвовать в выборах в Московском округе № 32 (Татарстан), Котласском округе № 77 (Архангельская обл.) и Липецком округе № 115 (Липецкая обл.).
Первый заместитель генерального директора АО «Химград» Алексей Грушин был отозван с Московского округа еще на этапе заверения списков кандидатов. Этот округ может быть одним из так называемых согласованных, которые ЕР уступает представителям оппозиции. Здесь баллотируется глава татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов, которому могло быть согласовано прохождение в нижнюю палату парламента, писал «Коммерсантъ» 10 июля.
Согласно информации на сайте ГАС «Выборы», Юсупов в прошлом был осужден за самоуправство, разбой и кражу, все судимости погашены в 2000 г.
В ЕР признали, что отдали округ «представителям других парламентских сил». Сенатор Сергей Перминов (ЕР) сказал «Ведомостям», что партия готова «поддерживать сильных региональных лидеров от других партий, если их программа отвечает интересам жителей». «В условиях внешних вызовов для нашей страны принципиально важно сохранять конструктивный межпартийный консенсус», – добавил он.
Индивидуальный предприниматель Никита Сергеев утратил статус выдвинутого кандидата в Котласском одномандатном округе, решив сосредоточиться на кампании в архангельское областное собрание депутатов. По словам Перминова, изменение конфигурации в Котласском округе связано с решением самих кандидатов сфокусироваться на региональной повестке. «Работа в областных собраниях депутатов и защита интересов граждан на местах сейчас важны не меньше, чем в федеральном парламенте. Партия с уважением относится к выбору своих коллег остаться работать на благо родного региона», – сказал сенатор «Ведомостям».
В Котласском округе баллотируется кандидат от ЛДПР Мария Харченко, получившая мандат депутата Госдумы 15 апреля после перехода в Центризбирком Василины Кулиевой. Политолог Виталий Иванов сказал «Ведомостям», что данная территория «отдана на откуп» Харченко.
Директор липецкого молодежного центра Евгения Топильская, выдвинутая ЕР по Липецкому округу, также снялась с выборов. В этом округе в качестве самовыдвиженца баллотируется заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов. По словам Перминова, чиновник доказал свою эффективность в исполнительной власти субъекта. «ЕР, если региону на данном этапе нужнее консолидация вокруг конкретного управленца, сознательно не создает искусственную конкуренцию», – уточнил сенатор.
Даже формальное участие кандидата от партии власти может быть фактором риска в ситуации размена, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Так или иначе есть рейтинг ЕР, который транслируется и на одномандатника», – сказал эксперт «Ведомостям».
В целях поддержания межпартийного баланса ЕР уже не первый раз в рамках думской кампании идет на уступки в округах, говорит политолог Ростислав Туровский. Этот вопрос, по его словам, решается далеко не сразу, что может свидетельствовать о продолжении переговоров, в том числе на этапе собственно избирательной кампании.
«С учетом стартовых позиций кандидатов ЛДПР [в Архангельской области и Татарстане], вероятно, было принято решение их полностью обезопасить, поскольку в других потенциально договорных округах кандидаты ЕР остаются», – отметил Туровский.
Больше всего кандидатов (224) в округах зарегистрировано от «Справедливой России». ЛДПР зарегистрировала 221 кандидата, КПРФ – 220, «Новые люди» – 214. Отказы в регистрации из парламентских партий в округах были только у КПРФ (Иван Апостолевский в Ленинградской области и Владимир Гудомаров в Оренбургской области; регистрация Михаила Матвеева в Самарской области была отменена решением суда) и «Новых людей» (Евгений Жаров в Санкт-Петербурге).
Победить кандидаты от парламентской оппозиции могут в результате уступок и в других регионах, писали «Ведомости». Кроме того, один округ может достаться партии «Родина», лидер которой Алексей Журавлев баллотируется в Нефтекамском округе Башкирии.