Почему ЕР выставила кандидатов не во всех округах на выборах в Госдуму

Индивидуальный предприниматель Никита Сергеев утратил статус выдвинутого кандидата в Котласском одномандатном округе, решив сосредоточиться на кампании в архангельское областное собрание депутатов. По словам Перминова, изменение конфигурации в Котласском округе связано с решением самих кандидатов сфокусироваться на региональной повестке. «Работа в областных собраниях депутатов и защита интересов граждан на местах сейчас важны не меньше, чем в федеральном парламенте. Партия с уважением относится к выбору своих коллег остаться работать на благо родного региона», – сказал сенатор «Ведомостям».