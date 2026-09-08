Зачем КНДР и Россия быстро построили автомобильный мост через реку Туманную

Тема создания автомобильного моста между КНДР и Россией была в повестке переговоров несколько десятилетий, но окончательное решение было принято лишь на саммите 2024 г., и этот объект был очень нужен, говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Эксперт отмечает, что теперь Северная Корея (а в перспективе и весь Корейский полуостров), по сути, связана автодорогой со всем Евразийским континентом. Грузопоток между странами от запуска нового моста не вырастет мгновенно, но, очевидно, будет увеличиваться из-за диверсификации логистики, продолжает Воронцов. Кроме того, из Приморского края туристам теперь куда удобнее отправиться, например, в приграничный Раджин на побережье Японского моря (входит в первую торгово-экономическую зону КНДР Расон. – «Ведомости») или чуть дальше, к границе с Китаем, где развивается горнолыжный туризм на Пэктусане.