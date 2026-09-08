Зачем КНДР и Россия быстро построили автомобильный мост через реку Туманную

Зачем КНДР и Россия быстро построили автомобильный мост через реку ТуманнуюЕго наличие облегчит торговлю и туризм
Мост через реку Туманную на границе России и КНДР 7 сентября был открыт для движения. В мероприятии по видеосвязи участвовали премьеры России Михаил Мишустин и КНДР Пак Тхэ Сон, после чего по мосту проехали первые колонны автомобилей. Объект был назван в честь участвовавшего в войне с Японией офицера Красной армии и Героя труда КНДР младшего лейтенанта Якова Новиченко. В этой стране его имя почитается: в 1946 г. он спас основателя КНДР Ким Ир Сена во время покушения, получив серьезные ранения, включая потерю руки. Новиченко прикрыл своим телом гранату, брошенную в президиум митинга, в котором участвовал Ким Ир Сен.
Мишустин назвал запуск автодвижения «всего спустя 16 месяцев» после начала строительства моста «историческим событием», а Пак Тхэ Сон – «обещающим светлую перспективу развития» сотрудничества. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале добавил, что автодвижение «обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции».
Новый мост впервые в истории связал регулярным автомобильным движением две соседние страны. В 1950-х через Туманную периодически наводились временные деревянные автомобильные мосты, пишет ТАСС, но с 1959 г. до настоящего времени между странами существовал лишь железнодорожный мост Дружбы.
Новый мост через Туманную с двумя полосами движения имеет длину около 1 км и ширину 7 м. С российской стороны подъездная дорога достигает 2,4 км. Рядом с мостом в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» будет построен автомобильный пункт пропуска «Хасан», писал ТАСС. Его оснастят 10 полосами движения, а пропускная способность составит до 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки с возможностью расширения.
Консультации о строительстве автомобильного моста через Туманную Россией и КНДР велись с 1990-х. Но окончательное решение было принято лишь в ходе визита Владимира Путина в КНДР в 2024 г., а строительство началось весной 2025 г.
Туманная – русское название реки длиной 500 км, которая на корейском звучит как Туманган, а по-китайски – Тумэньцзян. У России самый короткий участок границы с КНДР из всех (около 39 км, 17 км по реке).
Много дискуссий в процессе строительства вызывала высота моста – будет ли она достаточна для массового прохода китайских грузовых судов. Например, в совместном заявлении по итогам майского визита 2026 г. Путина в Китай говорилось, что Москва и Пекин «продолжат работу в трехстороннем формате совместно с Корейской Народной Демократической Республикой по согласованию выхода в море через реку Туманная». Территория близлежащей китайской провинции Цзилинь не имеет выхода к Японском морю, несмотря на то что преимущественно река протекает по территории КНР. В открытых источниках нет точной информации о высоте нового объекта над уровнем воды, но, судя по примерным данным с фотографий, она не превышает 8–10 м, что будет препятствовать проходу крупных судов.
Тема создания автомобильного моста между КНДР и Россией была в повестке переговоров несколько десятилетий, но окончательное решение было принято лишь на саммите 2024 г., и этот объект был очень нужен, говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Эксперт отмечает, что теперь Северная Корея (а в перспективе и весь Корейский полуостров), по сути, связана автодорогой со всем Евразийским континентом. Грузопоток между странами от запуска нового моста не вырастет мгновенно, но, очевидно, будет увеличиваться из-за диверсификации логистики, продолжает Воронцов. Кроме того, из Приморского края туристам теперь куда удобнее отправиться, например, в приграничный Раджин на побережье Японского моря (входит в первую торгово-экономическую зону КНДР Расон. – «Ведомости») или чуть дальше, к границе с Китаем, где развивается горнолыжный туризм на Пэктусане.
При этом Россия и КНДР будут пользоваться новыми возможностями «для всего спектра внешнеполитических и внешнеэкономических интересов» двух стран, подчеркивает Воронцов. Что же касается высоты моста, то он, как и железнодорожный, действительно «не самый высокий», но решение по техническим характеристикам принимали только две стороны и, возможно, даже раньше 2024 г. При этом Туманная – мелководная река, которая выносит массу грунта, но при наличии политического решения далее могут быть проведены работы, например, по углублению ее дна (а у китайцев есть и альтернативные идеи, например прорыть параллельный судоходный канал), заключает аналитик.
Важен сам факт появления этого объекта – это первый автомобильный мост между странами, несмотря на богатую историю их взаимоотношений с 1948 г., отмечает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. С учетом имеющихся у властей серьезных планов по развитию торговли именно автомобильный мост может стать важным способом доставки грузов, а также послужить увеличению туристического потока.