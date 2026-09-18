О чем говорили на главной конференции по безопасности Китая

Что же касается закрытой сессии на «Сяншане» по Украине, то эксперт подтверждает участие в ней как ее представителя (это был бывший первый замминистра иностранных дел Александр Чалый, который в 2022 г. входил в группу переговорщиков с Россией), так и европейцев. Речь шла о способах предотвращения эскалации и тому подобных проблемах. По Украине в целом позиция КНР выглядела весьма «объективистской» – призывы к переговорам и деэскалации, при этом китайцы старались не отходить от нейтралитета, продолжает Кортунов. Когда речь пошла о более широком противостоянии России с Западом, симпатии Китая уже куда более явно были на стороне Москвы: его тоже беспокоят вопросы экспансии НАТО и милитаризация Японии. При этом Китай сохраняет стремление избежать прямого военного столкновения с Вашингтоном. Много места на форуме уделялось и военному использованию ИИ, подтверждает Кортунов, в частности передовым достижениям КНР в автономных ударных вооружениях (например, это дроны, атакующие без вмешательства оператора). Но самым интересным на подобных форумах для экспертов остается возможность установить новые полезные контакты и обменяться мнениями на полях.