О чем говорили на главной конференции по безопасности Китая

О чем говорили на главной конференции по безопасности КитаяУкраину обсуждали в закрытой дискуссии, но больше КНР волнуют хрупкие отношения с США
Трехдневный Пекинский форум по безопасности «Сяншань» завершился 17 сентября. Его посетили делегации почти из 100 стран и международных организаций, пишут китайские государственные СМИ. Среди них замминистра обороны России Анна Цивилева, а от хозяев с речами выступили зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр обороны Дун Цзюнь (оба не входят в политбюро ЦК КПК). Сам форум проводится с перерывами с 2006 г., а организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
При этом организаторы делали упор на то, что китайская площадка способна, в отличие от аналогов в других частях света, обеспечить открытый диалог между конфликтующими сторонами, например представителями из числа отставных дипломатов, военных, сотрудников спецслужб и экспертов России, Украины и НАТО. Кроме того, на форуме были и закрытые дискуссии, которые можно отнести к дипломатии «полуторного трека» – чему-то среднему между встречами официальных лиц и неофициальных представителей. Как писала газета НОАК «Цзэфаньцзюнь бао», такие дискуссии, например, затрагивали темы стратегической стабильности между США и Китаем (официальный трек заморожен здесь с 2024 г. из-за противоречий по вопросу вооружения Тайваня), перспектив мирного урегулирования на Ближнем Востоке и военного применения искусственного интеллекта (ИИ).
И хотя всего на пекинскую конференцию съехалось в 2026 г. около 60 представителей уровня министров и начальников генштабов, американскую делегацию возглавляла Занти Каррас, занимающая в Пентагоне пост директора по Китаю, Тайваню и Монголии. Она же, находясь на аналогичной должности в аппарате замминистра обороны при Джо Байдене, посещала форум в 2023 г., но не в 2025 г., когда американцы ограничились уровнем военного атташе своего посольства в КНР. Впервые с 2019 г. на уровне выше посольского приняла участие в «Сяншане» и делегация из Северной Кореи – согласно ЦТАК, это был замминистра обороны Ким Ган Иль, обвинявший США и их союзников в «грабительской и безграничной геополитической алчности». Были в Пекине и представители «Талибана».
Из Японии, отношения которой с КНР уже год пребывают в напряженном состоянии, приехал бывший социал-либеральный премьер страны (2009–2010) Юкио Хатояма (в годы премьерства он организовывал Си Цзиньпину, который был уже очевидным преемником, программу визита в Японии). При этом Дун в своей речи хоть и завуалированно, но весьма понятно призывал быть внимательными к «скрытым проявлениям гегемонизма и милитаризма», а также хорошо помнить об уроках истории. Тема ремилитаризации Японии особенно волновала на форуме участников из КНР, пишет South China Morning Post, – на фоне появления сообщений в СМИ о том, что ее власти якобы уведомили США о готовности довести свои траты на оборону за 10 лет до уровня 3,5% от ВВП (сейчас страна уже довела их до планки в 2%).
И например, декан факультета госполитики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь сказал в кулуарах, что Япония может превратиться в «Израиль Восточной Азии», который «захватит» США, что будет иметь негативные последствия для всего региона. Китайский министр также призывал мировое сообщество вместе обсуждать аспекты безопасности в таких областях, как ИИ, космос и глубоководные зоны.
В целом Дун повторял привычные нарративы китайской дипломатии последних лет: о необходимости партнерства, сокращения отставания между Севером и Югом (что станет и лучшей гарантией безопасности) и о посильной готовности Пекина делиться своим опытом в сфере строительства вооруженных сил. Политика по созданию закрытых блоков и мышление в духе игры с нулевой суммой, с точки зрения КНР, никак не помогают решать мировые проблемы. А вот упоминать Тайвань министр и вовсе не стал – вероятно, накануне визита Си в США 24 сентября властями Китая намеренно выбран путь максимального сглаживания углов.
Заместитель Си тоже призывал отстаивать принципы устава ООН, придерживаться «подлинного мультилатерализма», а споры разрешать путем диалога, пишет «Синьхуа». Эти выступления в целом отражают логику организаторов форума как одной из площадок по реализации инициативы глобальной безопасности председателя КНР Си, выдвинутой в 2022 г.
Дун на полях крупного мероприятия в Пекине провел переговоры с министрами обороны Мьянмы, Азербайджана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Он, как пишет БелТА, сказал, что стороны «активно начали взаимодействие в области миротворческой деятельности», а сейчас еще обсудил с коллегой взаимодействие в области подготовки военных кадров. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и Дун сошлись, что их странам также в военной области нужно раскрыть «потенциал сотрудничества в новых сферах».
По мнению Цивилевой, Пекинский форум по безопасности «стал важнейшим центром притяжения для тех, кто ищет объективный взгляд на мировые процессы», сообщило Минобороны России. С ее точки зрения, «многополярный мировой порядок» уже реальность, что должно «создать условия для формирования новой системы международного права». «В качестве примера хочу привести предложенное Китаем соглашение о создании всемирной организации сотрудничества в области ИИ», – напомнила Цивилева о событии, где подписантом документа стала и Россия. Она также отметила, что «Россия неизменно выступает за мирное сосуществование и поиск компромиссов».
Бывший посол КНР в США Цуй Тянькай, в свою очередь, признал, что, несмотря на достижение в мае на саммите Трампа и Си «конструктивной стратегической стабильности», как это состояние назвали сами китайцы, они «не питают иллюзий», что дальше в отношениях с Америкой все будет легко и без серьезных проблем. А Тайвань экс-посол назвал для КНР «красной линией из всех красных линий».
Повестка форума затрагивала связанные с ИИ вопросы (включая его военное использование, что особо волновало многих представителей стран Азии), роль развивающихся стран и многополярность, отношения между крупными странами, азиатский подход к вызовам в сфере безопасности, архитектуру региональной безопасности, риски морских узких мест (проливов), а также управление космической безопасностью (14 сентября министр ВВС США Трой Минк как раз заявил, что его страна располагает на орбите «вооружением для контроля над космическим пространством»).
Одним из российских участников «Сяншаня» стал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В разговоре с «Ведомостями» он сказал, что в КНР позиционируют свой форум по международной безопасности наряду с Мюнхенской конференцией, сингапурским «Диалогом Шангри-Ла» и индийским «Диалогом Райсина». «Но китайская специфика состоит в том, что это событие еще одновременно и инструмент продвижения китайских идей в сфере безопасности, в частности глобальных инициатив Си», – отмечает российский участник. При этом свои ограничения в виде политкорректности соблюдаются и в Мюнхене, а в Китае на форуме присутствуют различные представители стран Запада, пусть это и преимущественно люди, которые симпатизируют Китаю. «Полемикам на этом форуме есть место», – отмечает эксперт.
Кортунов допускает, что представители КНР еще более тщательно выверяли свои высказывания по отношениям с США накануне визита Си и в свете общих надежд на их тактическую стабилизацию, но глобально «сдаваться не собираются».
Что же касается закрытой сессии на «Сяншане» по Украине, то эксперт подтверждает участие в ней как ее представителя (это был бывший первый замминистра иностранных дел Александр Чалый, который в 2022 г. входил в группу переговорщиков с Россией), так и европейцев. Речь шла о способах предотвращения эскалации и тому подобных проблемах. По Украине в целом позиция КНР выглядела весьма «объективистской» – призывы к переговорам и деэскалации, при этом китайцы старались не отходить от нейтралитета, продолжает Кортунов. Когда речь пошла о более широком противостоянии России с Западом, симпатии Китая уже куда более явно были на стороне Москвы: его тоже беспокоят вопросы экспансии НАТО и милитаризация Японии. При этом Китай сохраняет стремление избежать прямого военного столкновения с Вашингтоном. Много места на форуме уделялось и военному использованию ИИ, подтверждает Кортунов, в частности передовым достижениям КНР в автономных ударных вооружениях (например, это дроны, атакующие без вмешательства оператора). Но самым интересным на подобных форумах для экспертов остается возможность установить новые полезные контакты и обменяться мнениями на полях.