Что депутаты новой Думы услышали в напутственной речи Владимира Путина

Президенту России Владимиру Путину, который впервые за много лет приехал на Охотный Ряд, было что сказать новым (и привычным) депутатам. В 2021 г., во времена, когда ковид по-настоящему пугал многих, депутаты сами пришли к Путину – после заседания в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. А сейчас даже дата первого заседания Думы девятого созыва по совпадению выпала как раз знаковая: четыре года назад Путин своим решением утвердил присоединение четырех бывших украинских регионов.