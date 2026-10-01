Что депутаты новой Думы услышали в напутственной речи Владимира Путина

Что депутаты новой Думы услышали в напутственной речи Владимира ПутинаРоссийский президент не стал указывать пальцем на Украину и несколько раз предостерег от опасных ошибок
Президенту России Владимиру Путину, который впервые за много лет приехал на Охотный Ряд, было что сказать новым (и привычным) депутатам. В 2021 г., во времена, когда ковид по-настоящему пугал многих, депутаты сами пришли к Путину – после заседания в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. А сейчас даже дата первого заседания Думы девятого созыва по совпадению выпала как раз знаковая: четыре года назад Путин своим решением утвердил присоединение четырех бывших украинских регионов.
В начальной части своей речи Путин об этой годовщине вспомнит словами о том, что четыре года назад ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области «вернулись в состав большой России» (как известно, из анти-России по соседству). И его внимательно в этот день слушали и те, кто впервые в Госдуме представляет по итогам выборов население новых регионов.
При этом особенная обстановка чувствовалась еще до приезда президента. Видны были оцепление здания Госдумы и силовое усиление. Основная работа на Охотном шла в пресс-центре с отвлечением на пресс-подходы во время перерывов. Там солировали люди с опытом вроде Леонида Слуцкого и временного капитана справороссов Александра Бабакова. А вот новички могли просто спокойно затеряться среди журналистов, которые лишь потом догадывались об упущенной возможности.
С балкона зала пленарных заседаний большое количество людей в мундирах вовсе не бросалось в глаза, как казалось у его выхода. Это, конечно, явно не численный перевес, но при этом все равно заметное количество.
А вот у кого перевес явный – так это у «Единой России». В какую часть зала бегло ни обратить взор – почти неизбежно быстро он столкнется с представителем партии власти. На этом фоне была ощутима нехватка ее оппонентов в зале заседаний.
В какой-то момент во время несколько затянувшегося ожидания Слуцкий вдруг решает устроить с членами своей фракции, в которой теперь появились Виктор Бут и его яркая соседка Элеонора Кавшар, что-то вроде тимбилдинга. Очень похоже, с кричалкой во славу партии в концовке.
«А наливать-то будут?» – кто-то из оппонентов с ехидной усмешкой бросает в сторону соколов. Впрочем, он не удостоился, кажется, ответа.
Остальные депутаты по большей части смиренно ожидали приезда президента. Кто-то рассматривая новое удостоверение, что-то сообщая соседу о своем отношении к фото в нем.
У половины фракции коммунистов, включая Геннадия Зюганова, были почему-то на столах мониторы с погасшими экранами (как бы не афтершок после электронного голосования). Сидящую в противоположном углу зала депутатку (кажется, Розу Чемерис от «Новых людей») корреспондент просит для кадра помахать с места – и вскоре она это радостно делает.
Но чем было ближе к часу икс, тем громче становилась в зале тишина. Ее внезапно разбили аплодисменты – это свои специальные места занимали статусные гости, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Спустя несколько минут в президиум вернулся и ее коллега из нижней палаты – Вячеслав Володин. Он сначала попросил депутатов заново пройти регистрацию – чтобы убедиться, что все, кто вышел в перерыве, вернулись.
Объявлено было о присутствии 445 депутатов, а остальные, по словам Володина, на больничном. Все сходилось и было готово.
Президент вошел в зал в 13.55 под громкие аплодисменты. Как, впрочем, и покидал его через 14 минут под овации.
И даже некоторые Герои России захотели запечатлеть этот момент, переводя заднюю камеру телефона с Путина на себя. Веха на жизненном пути новых депутатов. Да и для всего парламентаризма в России в этот день тоже, казалось, началось что-то новое.
Путин начал с поздравления оказавшихся по итогам выборов в новой Думе. Позже отдельное приветствие будет адресовано депутатам с новых территорий.
Президент также был благодарен всем пяти партиям за то, что они принимают участие в помощи Донбассу и Новороссии. «Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну», – сказал он.
Про бывших участников спецоперации из числа думцев Путин сказал, что они доказали «свою безусловную преданность Родине на поле боя». «Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – добавил он.
Особое одобрение (помимо вопросов, связанных с СВО) вызвала часть выступления Путина, посвященная работе над бюджетом на три следующих года, который должен быть, по его словам, «сбалансированным и реалистичным». Сначала речь шла про поиск баланса для поддержания как макроэкономической стабильности, так и полного финансирования всех нацпроектов, федеральных программ и соцобязательств перед гражданами, а также мер для повышения демографии. Но затем в ход пошли плохие примеры.
«Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – сказал Путин.
Пальцем, правда, не показывали, но и без того сразу же раздались громкие аплодисменты. Президент тогда решил назвать причины, почему Россия не будет идти таким путем: это и унизительно, «и нам никто не подаст, мы это знаем».
Но самая главная причина оказалась в другом: «российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно». То есть, хотя никто и не поможет, помогать все-таки не надо.
Следом Путин еще раз предостерег: «главное – не допускать никаких ошибок». И дал совет, например, «смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного, новаторского поиска».
Обращался президент и к региональному развитию страны, вспомнив, например, о своей идее о едином преференциальном режиме с 2027 г. для Дальнего Востока и Арктики.
И высокую явку, и итоги парламентской кампании Путин считает доказательством прочности «политической многопартийной системы» России. Президент заверял другие партии, что самая близкая из пяти парламентских сил – «Единая Россия» «будет следовать демократическим принципам», «выстраивать диалог с коллегами из других фракций, за которыми тоже голоса миллионов избирателей».
А заканчивал свою речь Путин надеждами на то, что и «в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны» будут приниматься «при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий и депутатов». О каких именно решениях идет речь – россиянам еще предстоит узнать. А пока можно лишь догадываться.
«Все мы единомышленники и соратники в главном – стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества», – заявил президент. Следом были упомянутые овации. Затем Путин быстро покинул зал.
«Коллеги, нам нужна небольшая пауза, после этого продолжим работу. Коллеги, пауза необходима», – настойчиво говорил в микрофон коммунист Иван Мельников после ухода президента, которого, видимо, вышел провожать и Володин.
А ведь многим в зале действительно было необходимо выдохнуть.
Единственный из первой пятерки «Единой России», кто в итоге не стал отказываться от чести быть депутатом, – Владислав Головин с позывным «Струна» после заседания был благодушно открыт к комментариям. Но отвечал при этом как чувствовал, пусть рядом и была помощница, которая иногда хотела подсказать правильные слова.
«Сейчас только первое заседание. Все в стабильной работе», – заверил Головин «Ведомости». Отвечая на вопрос о выступлении президента, Головин сказал, что «мы в каждом [его] слове должны для себя услышать конкретные задачи и конкретные цели».
В то же время неподалеку пространные комментарии давал Зюганов. У него впечатлений от услышанного было много, но все они лишь подкрепляли его убежденность в своей – и заодно президента – правоте.
«В войне побеждают не партии – побеждают народы, сплоченные партиями и руководителями. Президент обращается именно с этой целью. Трижды перед выборами обращался и теперь настаивает на максимальной ответственности», – сказал лидер КПРФ.
К слову «сплотиться» Зюганов то и дело возвращался в своем пламенном спиче. «И вы готовы сплачиваться с «Единой Россией»?» – не удержался я под конец. «Не готовы сплачиваться. Не готовы. Мы готовы вести диалог» – так Зюганов описал свое отношение к партии власти после напутствия президента.
Опции не вести диалога у него точно нет.