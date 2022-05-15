«Коренные жители просто ставили чум перед стройкой и останавливали ее»

Госдума приняла внесенный правительством закон о поддержке строительной отрасли в условиях санкций. Перед первым чтением инициативу критиковали сразу два комитета Госдумы за то, что она разрешает промышленное строительство в заповедниках. Комитет по экологии, которым с 2021 г. руководит бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, указывал, что некоторые из норм законопроекта «полностью противоречат не только режиму охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ), но и целям создания таких территорий». Ко второму чтению законопроект был скорректирован. О том, как шла доработка законопроекта, сколько лет потребуется для выстраивания системы по борьбе с лесными пожарами, и об отношении к признанию Greenpeace и WWF иноагентами Кобылкин рассказал в интервью «Ведомостям».