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«Коренные жители просто ставили чум перед стройкой и останавливали ее»

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин – о строительстве в заповедниках и борьбе с пожарами
Елена Мухаметшина
Председатель комитета Госдумы по экологии, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин / Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума приняла внесенный правительством закон о поддержке строительной отрасли в условиях санкций. Перед первым чтением инициативу критиковали сразу два комитета Госдумы за то, что она разрешает промышленное строительство в заповедниках. Комитет по экологии, которым с 2021 г. руководит бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, указывал, что некоторые из норм законопроекта «полностью противоречат не только режиму охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ), но и целям создания таких территорий». Ко второму чтению законопроект был скорректирован. О том, как шла доработка законопроекта, сколько лет потребуется для выстраивания системы по борьбе с лесными пожарами, и об отношении к признанию Greenpeace и WWF иноагентами Кобылкин рассказал в интервью «Ведомостям».

«Это вечная проблема»

– Госдума приняла закон, упрощающий строительство объектов инфраструктуры в том числе на ООПТ. Перед первым чтением ваш комитет выступил с критическим отзывом на него. Какие основные риски были в заложены в законопроект?

– Комитет рассмотрел законопроект и подготовил заключение, в котором были наши замечания. Законопроект поступил в Госдуму в рамках антикризисных мероприятий, связанных с санкциями в отношении нашей страны. Наш комитет, как ответственный за экологию, охрану окружающей среды и природные ресурсы, единогласно решил, что в таком виде, конечно, документ принимать нельзя. Потому что отказ от экологической экспертизы на ООПТ при строительстве инфраструктурных проектов чреват серьезными последствиями для экосистем.

Мне кажется, те, кто вносил законопроект, не до конца представляют, к чему это могло привести. Мы предложили поправки к документу, и правительство с нами согласилось. В результате закон принят с учетом замечаний комитета.

– Пресс-служба Минприроды сообщала, что с ведомством законопроект не согласовывали.
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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