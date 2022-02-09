Депутаты хотят запретить собакам гулять без хозяев

Такие новеллы можно оценить положительно, но они такие же теоретические, как и остальные, в том числе и действующий закон об ответственном содержании животных, поскольку они не выполняются, говорит Цветкова. «Если вслед за инициативами будет разработан эффективный механизм их соблюдения и будет наступать неотвратимое наказание за их невыполнение, то это, возможно, несколько улучшит ситуацию с бездомными животными», – говорит она. Например, недостаточно штрафов за выброшенных животных, нужно, чтобы была служба, которая следит за исполнением этой нормы, устанавливает нарушителей и взыскивает штрафы, говорит эксперт.