Депутаты хотят запретить собакам гулять без хозяев

Депутаты хотят запретить собакам гулять без хозяевВ Госдуму уже внесен законопроект о ГЧП при строительстве приютов для бездомных животных
Приюты для животных смогут строить с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующие поправки в закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в Госдуму внесли депутаты Алексей Гордеев, Александр Хинштейн и Владимир Бурматов (все «Единая Россия»).
Партнерство в помощь
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас не все регионы подготовлены к гуманному обращению с бездомными животными в соответствии с законом 2018 г. – где-то нет приютов, где-то их мало. Общая обеспеченность необходимым количеством приютов для бездомных животных составляет не более 25%. В некоторых регионах недостаточно средств на деятельность приютов, и одной из форм поддержки развития строительства и функционирования приютов для животных может стать взаимодействие государства и бизнеса, пишут депутаты.
14 февраля депутаты обсудят этот законопроект и предложения, пока не внесенные в Госдуму, на заседании рабочей группы по доработке норм законодательства о бездомных собаках в нижней палате парламента. Группа по доработке норм законодательства о бездомных собаках в Госдуме была создана в конце января по решению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Это произошло после того, как в Забайкалье стая собак насмерть загрызла ребенка.
По словам зампреда комитета Госдумы по экологии, руководителя рабочей группы Бурматова, законопроект – ответ на просьбы регионов решить проблему с выделением земли и подведением коммуникаций под приюты для животных. Зачастую это составляет три четверти от стоимости всего строительства, говорит он. «Формат ГЧП позволит сделать это по упрощенной процедуре. И строительство приютов будет удешевлено в 3-4 раза», – считает он. В том числе это важно и для бизнеса, который готов вкладываться в поддержку животных, добавляет депутат.
Но зоозащитники опасаются, что этих мер недостаточно, так как приюты надо не только строить, но и затем содержать.
Поправки дадут дополнительные возможности для того, чтобы в регионах появилось больше приютов, говорит координатор благотворительных программ фонда «Рэй» Наталья Цветкова: «Но это не гарантирует их строительство и то, что в приютах будет оказан качественный уход животным. Кроме того, есть опасения, что это может привлечь тех представителей бизнеса, которые никогда не сталкивались с бездомными животными и не владеют необходимыми знаниями и опытом, чтобы грамотно организовать работу приютов».
С ней согласна и президент фонда «Ника» Вера Митина, которая считает, что законопроект упростит ситуацию со строительством приютов, но не решит проблему окончательно. В Москве ежегодно тратят 1 млрд руб. на содержание 18 000 собак и кошек в полностью муниципальных учреждениях, у регионов же таких средств нет, говорит она. То есть «остается вопрос дальнейшего [после строительства] финансирования приютов, поскольку вряд ли региональные благотворительные фонды могут позволить себе содержание персонала для обслуживания большого количества животных», отмечает Митина.
Запреты на выгул собак
Бурматов говорит, что сейчас депутаты разрабатывают еще несколько законодательных инициатив, связанных с проблемой бродячих собак. Основаны они на тех предложениях, которые поступили в рабочую группу.
Первая, как уже писали «Ведомости», – это ужесточение ответственности в отношении должностных лиц, которые не соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными. Также штрафы будут введены для хозяев, чьи собаки кого-то покусали, добавляет Бурматов: «Штрафы будут серьезные – до 200 000 руб». Также штрафы до 30 000 руб. будут предусмотрены для тех, кто выбросил животное на улицу. Этот законопроект планируется внести в весеннюю сессию, говорит он.
«Мы планируем расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, поскольку 30% нападений – это имеющие владельца животные, которые находятся на самовыгуле, – говорит Бурматов. – Регионам нужно иметь возможность этот самовыгул запретить и установить за него штрафы в региональном законодательстве». Депутаты хотят, чтобы регионы проводили мониторинг численности безнадзорных животных, говорит депутат: «Сегодня ни один регион не может сказать, как они считали количество бездомных животных. Ответ: пальцем в небо – так и считали. А как деньги тогда на это выделяют? Достаточно этого или много?»
Такие новеллы можно оценить положительно, но они такие же теоретические, как и остальные, в том числе и действующий закон об ответственном содержании животных, поскольку они не выполняются, говорит Цветкова. «Если вслед за инициативами будет разработан эффективный механизм их соблюдения и будет наступать неотвратимое наказание за их невыполнение, то это, возможно, несколько улучшит ситуацию с бездомными животными», – говорит она. Например, недостаточно штрафов за выброшенных животных, нужно, чтобы была служба, которая следит за исполнением этой нормы, устанавливает нарушителей и взыскивает штрафы, говорит эксперт.