От «чрезвычайного положения» к «путчу»

Телевизионный кадр оказался для членов ГКЧП гораздо опаснее их собственных документов, поскольку камера, задерживаясь на лицах и руках участников пресс-конференции, показывала то, что невозможно было скрыть за ссылками на Конституцию и торжественными словами о спасении Отечества: пальцы Янаева заметно дрожали. Он то складывал руки перед собой, то вновь размыкал их, словно пытался вернуть телу утраченную устойчивость, а сидевшие рядом члены комитета выглядели скованными, редко смотрели в зал и реагировали на неудобные вопросы долгими паузами, тяжелыми взглядами и неловкими движениями. По этим жестам нельзя достоверно судить о внутреннем состоянии человека, тем более связывать их с позднейшими слухами об алкоголе, однако телевизионное восприятие подчиняется собственной логике: зритель видел людей, которые объявили себя спасителями огромной страны, хотя сами словно нуждались в опоре. За длинным столом сидели руководители силовых ведомств и правительства, привыкшие к закрытым совещаниям, подготовленным докладам и отсутствию публичного возражения, тогда как перед ними находились журналисты, уже научившиеся перебивать официальный монолог прямым вопросом. В ленинградской прессе этот визуальный провал быстро превратился в политическую характеристику: участников ГКЧП называли двоечниками и самозванцами, над их выступлением смеялись на многотысячном митинге, а сама пресс-конференция воспринималась как свидетельство слабости людей, чьи должности еще внушали страх, но чьи лица, голоса и руки уже не создавали образ власти, способной повести за собой страну.