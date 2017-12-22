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Борис Джонсон прогулялся возле Кремля

Британский министр иностранных дел приехал в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым
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rustam.dj.730
09:18 24.12.2017
Смешной такой харик)
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