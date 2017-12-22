Борис Джонсон прогулялся возле Кремля
Британский министр иностранных дел приехал в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приехал 22 декабря в Москву. В ожидании встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Джонсон прогулялся по Красной площади
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Джонсон побывал на месте убийства политика Бориса Немцова
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Британский министр также побывал у Могилы Неизвестного Солдата
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Джонсон во время прогулки на Красной площади перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым
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Джонсон ознакомился с достопримечательностями Кремля
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Джонсон во время прогулки
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Впервые за 5,5 года в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Великобритании
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Джонсон заявил, что Великобритания надеется на улучшение двусторонних отношений с Россией. По его словам, сейчас в отношениях Москвы и Лондона есть сложности
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В свою очередь Лавров назвал переговоры с Джонсоном своевременными. Он считает, что они помогут наладить российско-британские отношения во многих областях
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Британский министр призвал Лаврова «трудиться вместе для решения сложных вопросов», по возможности сотрудничать в тех областях, где Москва и Лондон могут добиться преимущества в будущем
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