Какие разработки показали Путину на военной выставке
Летающий мотоцикл, VR-очки и учебные комплексы продемонстрировали президенту в Военной академии имени Петра Великого
Президент России Владимир Путин посетил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Глава государства осмотрел выставку, рассказывающую о достижениях Вооруженных сил за последнее время. Экскурсию для президента провел министр обороны Сергей Шойгу. Осмотр начался с экспозиции фотографии, где представлены уникальные исторические карточки из личной коллекции Шойгу и других военнослужащих, передает ТАСС
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На фото летающий мотоцикл «Шершень» (разработка концерна «Калашников»)
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Верховный главнокомандующий познакомился с разработками и достижениями инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, ВМФ, ВДВ, а также оценил российские беспилотные летательные аппараты
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Среди экспонатов выставки - манекен с перспективной боевой экипировкой 3-го поколения «Ратник», образцы модернизированного спасательного снаряжения подводника, учебно-тренировочный комплекс ВДВ. На фото учебно-тренировочный комплекс парашютной подготовки
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На фото комплект средств лазерной имитации стрельбы и поражения
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Также Путин ознакомился с Центром игровых форм обучения для обучения слушателей практике принятия решений в условиях различной оперативной обстановки. На фото очки виртуальной реальности (VR-очки)
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Среди экспонатов выставки - американский средний танк М4А2 Sherman времен Второй мировой войны, поднятый водолазами Северного флота с затопленного в Баренцевом море транспортного судна «Томас Дональдсон»
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На фото дистанционно управляемая огневая точка «Дым»
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Путину показали макет нового учебно-научного центра Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
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Глава государства осмотрел экспозицию межконтинентальных баллистических ракет. На фото образцы баллистических ракет первого поколения
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