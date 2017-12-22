Какие разработки показали Путину на военной выставке

Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Глава государства осмотрел выставку, рассказывающую о достижениях Вооруженных сил за последнее время. Экскурсию для президента провел министр обороны Сергей Шойгу. Осмотр начался с экспозиции фотографии, где представлены уникальные исторические карточки из личной коллекции Шойгу и других военнослужащих, передает ТАСС

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