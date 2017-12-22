Политика
Галерея
Безопасность и право

Какие разработки показали Путину на военной выставке

Летающий мотоцикл, VR-очки и учебные комплексы продемонстрировали президенту в Военной академии имени Петра Великого
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото