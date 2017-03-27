Песков: несовершеннолетним участникам митинга обещали деньги в случае задержания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть сведения о том, что несовершеннолетним участникам протестной акции в Москве, которая прошла в воскресенье, обещались денежные компенсации в случае их задержания.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», – сказал Песков. По его словам, «есть определенные подтверждения тому».

Песков подчеркнул, что если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, то, «наверное, какие-то подтверждения этому будут представлены».

В воскресенье в России прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек, один полицейский был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По последним данным, в Москве было задержано более 1000 человек.