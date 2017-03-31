Ле Пен пыталась получить кредит в российском банке – СМИ

Из расследования Mediapart следует, что лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в июне 2016 г. пыталась получить кредит в российском банке «Стратегия». Партия планировала потратить заем в размере 3 млн евро на президентскую кампанию Ле Пен.

Банк «Стратегия» лишился лицензии в июле 2016 г.

Издание не уточняет, получил ли «Национальный фронт» кредит. Сама Ле Пен говорила, что в России денег не получала.

В марте 2017 г. Ле Пен сообщала, что французские банки отказываются кредитовать ее кампанию, поэтому ей приходится искать финансирование за рубежом.