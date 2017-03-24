Марин Ле Пен приехала в Москву не ради денег

Лидер ультраправого «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен 24 марта приехала в Москву. Она посетила заседание думского комитета по международным делам, встретилась со спикером палаты Вячеславом Володиным и с президентом Владимиром Путиным, осудила санкции и выступила за сотрудничество с Россией, в том числе в борьбе с исламским фундаментализмом. Ее соратник, вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо, в этот же день заявил Franceinfo, что Ле Пен не будет обсуждать возможность участия российских банков в финансировании ее партии и кампании.

Поиски денег для кампании

«Национальный фронт» в 2014 г. получил 9 млн евро от Первого чешско-российского банка, писала Le Figaro со ссылкой на казначея партии Валлерана де Сен-Жюста. В феврале 2016 г. партия заявила о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 млн евро, передавал РБК. В июле 2016 г. ПЧРБ лишился лицензии.

«Могу вам твердо сказать, на 100%: у нас не будет финансирования от какого-либо русского банка», - заявил 24 марта Флориан Филиппо. По его словам, у партии есть планы получить финансирование у нескольких зарубежных источников, эти варианты прорабатываются, но российских доноров среди них нет. Ему жаль, что это не французские источники, но французские банки Ле Пен единственной из всех кандидатов в президенты отказывают в финансировании, отметил он. В начале марта сама Ле Пен назвала это решение банков политическим. Визиты лидера партии в Ливан, Чад, в Россию Филиппо объяснил тем, что она пытается вести диалог и не дать Франции быть отрезанной от всего мира, пусть эти страны и не идеальны.

Путин обещал не вмешиваться

Путин заверил Ле Пен, что Россия ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, «так же как делают наши партнеры, например в Европе, в США». Как передает «РИА Новости», он принял Ле Пен в Кремле. Во время посещения француженкой Думы и Кремля в центре Москвы были пробки плотнее обычных. Перед встречей с президентом Ле Пен посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель.

«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — сказал российский президент кандидату в президенты Франции. Ле Пен, по его словам, представляет «достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских», ему было бы интересно обменяться с ней мнениями о состоянии двусторонних отношений и о ситуации, которая складывается в Европе. Лидер ультраправых в свою очередь напомнила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи, поблагодарила Путина за встречу, которую назвала особо важной при наличии такой серьезной террористической угрозы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее в пятницу сказал на брифинге, что приезд Ле Пен был организован по межпарламентской линии. «Она посетила в Кремле в Патриарших палатах выставку французских произведений искусства, и по этому случаю она была принята в Кремле президентом Путиным», - добавил он (цитата «Интерфакса»).

Ле Пен осудила санкции

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен считает антироссийские санкции вредными и обещает в случае избрания добиться, чтобы ее страна хотя бы в одиночку могла отменить черные списки. Как передает «Интерфакс», она заявила это на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Санкции, которые вводит Евросоюз, являются обязательными для всех стран ЕС, однако Ле Пен ранее обещала инициировать выход Франции из единой Европы в случае победы на выборах. Глобализм она назвала одним из основных вызовов современному миру.

«Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать. Надеюсь, что Франция сможет, я смогу отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере, на территории Франции», - сказала Ле Пен Володину. По ее информации, сейчас санкции сохраняются под давлением Брюсселя.

Политик выразила сожаление, что из-за охлаждения двусторонних отношений парламентарии России и Франции не имеют возможности обсудить жизненно важные вопросы безопасности. «Убеждена, что российский вклад в защиту мира от исламского фундаментализма не должен иссякать, необходимо продолжать эти усилия, - сказала она (цитата ТАСС). - В рамках этой необходимости совершенно невероятно, что российские и французские парламентарии не могут даже увидеться, чтобы поговорить о вопросах, которые представляют первостепенный интерес для защиты мира и наших народов». Среди тем для обсуждения она назвала роль России в войне с исламскими фундаменталистами в Сирии, международную повестку дня и роль Франции в Сахаро-Сахельском регионе, где французы помогают «правительствам различных стран» бороться «с повстанцами и террористическими группами, воюющими оружием, полученным из Ливии».

Ранее на встрече с депутатами комитета Госдумы по международным делам Ле Пен заявила, что Россия и Франция должны объединить усилия по борьбе с угрозой исламского фундаментализма. Про санкции она на этой же встрече сказала, что всегда считала их несправедливыми и глупыми, а единственным плюсом от их введения она считает четкое отделение в Европе политиков, которые выступают против санкций. «Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов», - говорила она депутатам (цитата ТАСС).

Враждебное отношение нынешнего руководства Франции к России лидер ультраправых ничем не может оправдать. Она напомнила о давней истории двусторонних отношений, которые «всегда развивались как в культурной и торговой сферах, так и в энергетической».

Ле Пен также напомнила думскому комитету, что она одна из немногих во Франции разделяет российскую точку зрения на события на Украине и отстаивает это мнение. «Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», - отметила она. По ее мнению, некоторые прежде соглашавшиеся с ней французские политики в ходе предвыборной кампании поменяли свое мнение из конъюнктурных соображений. В начале марте в интервью CBS на вопросы про «вторжение на Украину» и «вторжение в Крым» лидер «Национального фронта» ответила, не комментируя их, а сразу перейдя к опасности холодной войны с Россией, которая заставит ее повернуться к Китаю. По ее словам, она вообще считает, что все слова об угрозе со стороны России – это большой обман.

О популизме и интересах Франции

Накануне приезда Ле Пен в Москву министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не согласен с мнением, что она и президент США Дональд Трамп маргиналы и популисты. «Я бы не называл ни Дональда Трампа, ни Марин Ле Пен маргиналами хотя бы потому, что они полностью встроены в те принципы, которые лежат в основе функционирования американского государства и французского государства», – сказал министр. Он напомнил, что Ле Пен – депутат Европарламента, а Трамп – законно избранный глава государства. «И я бы не называл их полулистами, слово "популисты" имеет негативный оттенок. Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами», – добавил Лавров (цитаты «Интерфакса»).

На вопрос CBS о поводах для восхищения Россией и Путиным Ле Пен ответила, что она не фанатка на рок-концерте, а она – политический лидер в одной из величайших стран мира и ее интересы – это интересы Франции. Когда ее спросили, мог ли повлиять на ее оценку политики России кредит более чем в $11 млн, который для ее партии предоставил российский банк три года назад, Ле Пен заявила, что единственное обязательство, которое возникает у человека, берущего кредит, – это выплата этого долга, а других обязательств у него нет. Она не видит, как это могло бы повлиять на ее суждения, не отрицая и не подтверждая сам факт.