МЧС завершило поисково-спасательные работы в петербургском метро

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Поисково-спасательная операция завершена. Но режим чрезвычайной ситуации для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется», - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания адресной помощи семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Как доложил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, на месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб. Для ликвидации последствий взрыва создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.