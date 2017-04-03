Власти США выразили соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

Госдепартамент США осудил взрыв в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования семьям погибших.

«США осуждают сегодняшнюю предосудительную атаку на пассажиров Санкт-Петербургского метро. Выражаем глубочайшие соболезнования близким тех, кто погиб, молимся за раненых в результате нападения и за народ России», - говорится в официальном заявлении ведомства.

3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв. По последним данным, погибли 11 человек, 45 пострадали. Помимо этого на станции «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт».