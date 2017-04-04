Трамп позвонил Путину после взрыва в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков.

«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», - сказал Песков. Путин в ответ «поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность».

Лидеры отметили, что «терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща», - пересказал Песков. По его словам, «Путин и Трамп условились продолжать контакты».

3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии. По данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 – пострадали.