Госдума хочет запросить в Генпрокуратуре данные о возможных коррупционных связях Вороненкова

Госдума по инициативе депутатов от «Единой России» поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции сделать запрос в Генпрокуратуру России. Депутаты хотят ознакомиться с информацией о возможных коррупционных связях бывшего депутата Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве 23 марта.

В тексте поручения содержатся ссылки на публикации СМИ о возможной причастности Вороненкова к коррупционным схемам, а также просьба сообщить Госдуме, кто работал в руководстве прокуратуры Москвы в период с 2000 по 2003 г.

Один из авторов поручения - депутат от «Единой России» Андрей Исаев пояснил, что нельзя «пройти мимо обвинений, прозвучавших в адрес депутата Госдумы, бывшего» и «тема коррупции - чрезвычайно важна».

Замглавы фракции КПРФ Сергей Решульский утверждает, что данный проект поручения направлен против члена фракции КПРФ Юрия Синельщикова, автора проекта поручения о думской проверке расследования ФБК.

Именно Синельщиков был в 2002-2003 гг. первым заместителем прокурора Москвы. «Заверяю вас - и поверьте, я знаю, что говорю, - что итог будет огорчительным для авторов этого проекта поручения (касающегося Вороненкова и вопроса о том, кто работал в руководстве прокуратуры Москвы)», - подчеркнул Решульский.