СБ ООН отложил рассмотрение резолюции по Сирии

Рассмотрение проектов резолюции в СБ ООН, касающейся инцидента с предполагаемым применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, отложено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское постпредство при ООН. «Голосования сегодня (6 апреля) не будет», - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Сейчас на рассмотрении Совета находятся три проекта резолюции. Один из был них предложен Западом, второй - Россией, третий, компромиссный вариант, был распространен десятью временными членами Совбеза, в число которых входит Украина.

4 апреля в Идлибе в результате химической атаки с воздухе погибли не менее 70 человек, в том числе дети, пострадали порядка 100 человек. Минздрав Турции подтвредил наличие зарина в тканях тел погибших. Власти Сирии назвали атаку провокацией боевиков.