Пентагон: США предупредили российских военных в Сирии об ударе по авиабазе

США предупредили российских военных в Сирии об ударе по авиабазе, заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис. Как передает Reuters, военнослужащие были предупреждены 6 апреля через каналы связи, организованные между сторонами для предотвращения конфликтов. Кроме того, по словам Дэвиса, удары не наносились по тем частям авиабазы, где могли находить российские военные.

ВВС США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.

Как сообщалось ранее, в результате авиаудара погибли как минимум пять военнослужащих сирийской армии. В Госдуме России заявили, что в результате атаки российские граждане не пострадали.