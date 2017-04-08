По факту нападения на полицейских в Ингушетии возбуждено дело

Следственные органы в городе Малгобеке (Республика Ингушетия) возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В ночь на субботу неизвестные обстреляли двух инспекторов ДПС в городе Малгобеке, оба полицейских от полученных ранений скончались. Также в результате обстрела сгорел служебный автомобиль ВАЗ-21070. На месте происшествия обнаружены гильзы предположительно калибра 7,62 и 5,45 мм.