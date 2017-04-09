В посольстве подтвердили информацию о задержании российского программиста

Консульский отдел посольства России в Мадриде подтвердил, что в Испании задержан российский гражданин Петр Левашов. «Мы подтверждаем, что в Барселоне испанскими правоохранительными органами был задержан гражданин России Петр Юрьевич Левашов», — сказал заведующий консульским отделом Андрей Константинов агентству «РИА Новости». По предварительным данным, Левашова подозревают в хакерстве.

Ранее о задержании россиянина в Испании сообщал телеканал Russia Today. По его данным, 36-летний петербуржец задержан по запросу США. Как сообщила его супруга Мария, Левашова заподозрили в причастности к хакерским атакам во время выборов в США.