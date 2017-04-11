Лукашенко советует США ограничить аппетиты и заниматься своими проблемами

Государствам непозволительно решать внутренние проблемы за счет агрессивной внешней политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавние ракетные удары США по сирийской авиабазе.

«Я, когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики - это не тот путь», - сказал Лукашенко.

«Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они - в Северной Америке прежде всего», - считает президент Белоруссии.

Утром 7 апреля эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс.