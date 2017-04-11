Сын Трампа подтвердил, что Иванка повлияла на решение об ударе по Сирии

Сын президента США Дональда Трампа Эрик подтвердил британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.

«Иванка – мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать», – сказал Эрик Трамп.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники сообщала, что Иванка оказала «существенное влияние на Овальный кабинет» по поводу нанесения ракетного удара по авиабазе в Сирии.

По их словам, дочь американского лидера была «по-настоящему потрясена» фотографиями с места предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за нее США ранее возложили на сирийские власти.

Иванка Трамп является «специальным советником президента» и работает в Белом доме на безвозмездной основе.

Утром 7 апреля эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Как пояснил Трамп в специальном телеобращении, это стало ответом на произошедшую 4 апреля химическую атаку на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил президента Сирии Башара Асада. Удар по «Аш-Шайрату» отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, заверил Трамп.