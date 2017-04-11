ФСБ попросила отсрочку для ответа на депутатский запрос о расследовании ФБК Навального

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что ФСБ попросила отсрочку для ответа на его депутатский запрос. В марте Рашкин попросил ведомство проверить данные о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, содержащиеся в расследовании ФБК Алексея Навального. Депутатский запрос также был направлен в СКР, МВД и Генпрокуратуру.

«По поводу запроса о дворцах-яхтах Медведева. Тут позвонили из ФСБ и попросили перенести срок ответа на 28 апреля. Видимо, думают», – написал Рашкин в Twitter.

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