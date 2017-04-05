КПРФ пригрозила уйти с отчета Медведева, если премьер не прокомментирует расследование ФБК

Думская фракция КПРФ настроена добиться от премьер-министра Дмитрия Медведева пояснений по поводу упомянутых в расследовании и фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального некоммерческих фондов. В противном случае депутаты выразят протест вплоть до выхода из зала заседаний Думы 19 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник во фракции в среду.

«Во фракции считают, что премьер-министру следует разъяснить ситуацию с фондами, упомянутыми в фильме ФБК. Если до 19 апреля, до того момента, когда Медведев, как ожидается, придет с ежегодным отчетом в Думу, не будет высказана более или менее вразумительная позиция или, к примеру, глава кабмина не подаст в суд на Навального, то во фракции обсуждается несколько вариантов реагирования на это», - сказал источник.

По словам собеседника агентства, некоторые предлагают все пять вопросов, которые представители фракции могут по регламенту задать Медведеву в ходе его отчета 19 апреля, посвятить теме фильма ФБК. «Звучат и другие идеи, вплоть до того, чтобы всей фракцией выйти из зала заседаний», - сказал источник.

Он отметил, что окончательного решения по данному вопросу не принято.

Медведев выступает в Госдуме с ежегодным отчетом 19 апреля. Накануне премьер впервые прокомментировал расследование ФБК, назвав его «чушью и какими-то бумажками», собранными в политических целях. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин не поддержал инициативу КПРФ об официальной проверке фактов из расследования ФБК, призвав фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».