В Москве задержали брата возможного организатора теракта в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в новой Москве Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброра, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Во время задержания у него обнаружена боевая граната РГД-5. Предполагается, что старший Азимов помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и организации связи с международными террористами. Задержанный доставлен в Следственный комитет России.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. По информации ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Ранее суд арестовал Аброра Азимова до 3 июня.