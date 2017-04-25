В МВД назвали бессмысленной инициативу по запрету детям пользоваться соцсетями

Инициатива по запрету детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями бессмысленна, считает заместитель начальника управления «К» (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) МВД Александр Вураско. «Объективный контроль за ее соблюдением невозможен в принципе. Социальные сети не могут контролировать возраст детей, которые там регистрируются. Даже если ввести регистрацию по паспорту, ничего не будет мешать детям взять паспорт своих домашних или найти в сети, их там более чем достаточно», – заявил он, добавив, что не поддерживает эту инициативу.

Законопроект о регулировании соцсетей 10 апреля внес в Госдуму депутат Виталий Милонов. Инициатива, в частности, вводит запрет на пользование ими детям младше 14 лет и предусматривает регистрацию в соцсетях по паспорту. Документ также предполагает запрет на распространение в соцсетях информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, запрет на использование соцсетей в бюджетных организациях.