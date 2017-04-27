МВД и Росгвардия будут заказывать пайки для сотрудников на предприятиях ФСИН

Замдиректора ФСИН Олег Коршунов заявил, что МВД и Росгвардия планируют заказывать продуктовые пайки для своих сотрудников на производстве системы службы. «В 2016 г. к нам пришли все силовики, этого раньше не было. Если раньше они приходили в основном размещать заказы на пошив формы, то теперь они размещают заказы на продукты питания. Уже в этом году есть обращения от Росгвардии и МВД о том, чтобы поставлять пайки для их сотрудников», – сообщил Коршунов.

По его словам, себестоимость всей продукции, которую производят заключенные, ниже чем та, которую выпускают обычные предприятия. Коршунов подчеркнул, что «все осужденные имеют медицинские книжки и каждый из них полностью медицински обслуживается».