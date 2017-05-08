Обама предупреждал Трампа не брать на работу Флинна – СМИ

Бывший президент США Барак Обама предупреждал своего преемника Дональда Трампа о том, что ему не стоит брать на работу генерала Майкла Флинна, передают американские СМИ со ссылкой на источники.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 гг. возглавлял Разведывательное управление минобороны США, с 20 января по 13 февраля 2017 г. он был советником по национальной безопасности президента США. Позже Флинн ушел в отставку из-за обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым встречался в декабре 2016 г.

«Администрация Обамы уволила Флинна в 2014 г. с поста главы Разведывательного управления, во многом из-за плохого руководства и характера», — передает телеканал NBC.