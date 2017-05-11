СМИ назвали имя одного из кандидатов на пост директора ФБР

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру республиканца Майка Роджерса на пост директора ФБР. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным этого источника, Роджерс - не единственная кандидатура, рассматриваемая Трампом, однако имена других возможных кандидатов не сообщаются.

Bloomberg отмечает, что экс-председателя комитета по разведке палаты представителей республиканца Роджерса «уважают во внешнеполитическом и разведывательном сообществах».

«Его, вероятно, хорошо примут лидеры-республиканцы в конгрессе, но демократы, скорее всего, сочтут выбор слишком политизированным», - говорится в сообщении агентства.

Сам Роджерс пока не прокомментировал эти данные.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он действовал на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна. По ведомственной иерархии исполнять обязанности шефа ФБР будет заместитель Коми Эндрю Маккейб.

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