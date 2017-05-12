Суд отклонил иск ФБК к Абызову по отмене «пакета Яровой»

Тушинский суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову в связи с его отказом рассмотреть инициативу об отмене антитеррористического «пакета Яровой». «Действительно, суд отказал в удовлетворении заявления. Это было ожидаемо», — сказал юрист ФБК Иван Жданов. По его словам, фонд пока не принял решения об обжаловании.

ФБК обратился в суд с иском к Абызову и экспертам рабочей группы, которые отказались рассматривать инициативу фонда об отмене «пакета Яровой». Поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, были приняты в июле 2016 г.