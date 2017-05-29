Макрон назвал открытым и откровенным первый обмен мнениями с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что первый обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным был открытым и откровенным.

«Это был первый обмен мнениями, мне кажется, он получился очень открытым, откровенным. Мы многие вещи сказали друг другу. Я сказал, что я думаю по ряду ситуаций», - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в понедельник.

«Некоторые вещи я сказал ему - о них я не буду вам рассказывать, потому что так принято в дипломатических отношениях, в политике. Но я думаю, что мы все друг другу сказали», - рассказал Макрон.

Он отметил, что, конечно, есть вещи, в которых они не сходятся во мнениях.

«Но мы высказали это, и главное, что мы обсуждали, как нам конструировать совместные действия. Мы должны действовать сообща, потому что если мы не создадим необходимые условия, то не сможем продвинуться по упомянутым вопросам, если у нас не будет откровенного, искреннего диалога», - пояснил Макрон.

На вопрос о возможном потеплении климата между Россией и Францией Макрон заметил, что никогда не считал, что в политике нужно самому комментировать «какие-то вопросы, которые относятся к термодинамике или личной химии».