Макрон и Путин договорились вместе отслеживать ситуацию с положением геев в Чечне

Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин обсудили ситуацию, связанную с положением представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», – заявил Макрон по итогам по итогам переговоров с российским президентом.

Владимир Путин заявил, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию», отметил Макрон.

«Я напомнил, как важно для Франции, чтобы соблюдались права всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества», – сказал президент Франции.

В начале мая эту тему с Путиным обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. Она попросила российского президента «оказать влияние» для сохранения прав меньшинств в регионе.