В результате урагана в Москве серьезно пострадали 70 человек

В результате урагана в Москве, согласно последним данным, пострадали 70 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В.Склифосовского.

«В Москве произошли трагические события, в результате стихийного бедствия, урагана погибли 11 человек и 70 человек серьезно пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», - сказал Собянин.

По словам мэра, трагедия, случившаяся сегодня, беспрецедентна. «Она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое», - отметил Собянин.