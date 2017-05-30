Суд отказался вызвать Медведева на допрос по иску Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы отказался вызвать на допрос председателя правительства Дмитрия Медведева по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова. Ответчиком по иску является оппозиционер Алексей Навальный, передает ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства Навального о вызове для допроса Медведева Дмитрия Анатольевича отказать», - огласила решение судья Марина Васина.

Во вторник в суде началось рассмотрение иска по существу. Навальный в ходе заседания просил судью вызвать на допрос Медведева. «Медведев является ключевым свидетелем по делу, так как, согласно нашему расследованию, он был фактическим получателем участка земли с домом в Подмосковье от господина Усманова», - заявил в суде Навальный.

Представители Усманова возражали против вызова Медведева в суд, назвав премьер-министра лицом, не имеющим отношения к иску. «Ничем не подтверждено, что Медведев является организатором или владельцем фонда, которому Усманов передал имущество», - заявил адвокат Генрих Падва.

Суд также отклонил ходатайство о вызове на допрос первого вице-премьера Игоря Шувалова, так как он упоминается в иске Усманова, а также ряд ходатайств Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об истребовании документов из Росреестра.