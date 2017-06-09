Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС

Индия и Пакистан получили статус полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующий документ на саммите ШОС подписали лидеры шести государств — членов организации (России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана). На заседании Совета глав государств ШОС также были подписаны Конвенция по противодействию экстремизму и Астанинская декларация.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 г. на базе «шанхайской пятерки», сформировавшейся после подписания Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашения об укреплении мер доверия в военной области в районе границы.

В мае Индия отказалась от участия в форуме «Один пояс, один путь», потому что на нем обсуждался китайско-пакистанский экономический коридор. Он подразумевает ведение экономической деятельности в регионе Гилгит-Балтистан, который является спорной территорией для Индии и Пакистана.